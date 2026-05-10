KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Ármin, Pálma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Ez hiba volt" – 24 órával a boldogító igen után már szét is ment az ifjú pár

házasság
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 10. 19:00
esküvőválás
Nem telt el egy nap, és a férj máris rájött: rossz ötlet volt oltár elé állni. Az indok elképesztő.

Sokan bíznak abban, hogy ha kimondják azt a bizonyos igent párjuk oldalán, akkor a házasságuk majd örökké tart. A boldog befejezés azonban nem mindenkinek adatik meg. Jól ismeri ezt a helyzetet az az újdonsült feleség is, akit férje mindössze 24 órával az esküvőt követően hagyott el. A történetet az összetört nő unokatestvére osztotta meg. Kiemelte: rokona és a férfi gyerekkoruk óta szerelmesek voltak, a húszas éveik közepén jártak, és több mint 250 vendég előtt mondták ki az igent. Vallásos közegből jöttek, ezért külön hangsúlyt kapott, hogy a testiséggel vártak a házasságig. A lagzi másnapján azonban minden megváltozott. Épp megérkeztek a reptérre, hogy elinduljanak a nászútjukra...

Az esküvőt követően alig 24 óra alatt tönkrement minden
Az esküvőt követően alig 24 óra alatt tönkrement minden
Fotó: Unsplash.com 

Ez hiba volt 

– nézett a friss férj a feleségére, majd onnantól kezdve nem volt hajlandó egy szót sem szólni a repülőn Tahitiig, ahonnan a fiatal nő az első géppel visszarepült, míg férje elfoglalta a nászutas lakosztályt, ahol többször is megcsalta a nejét.

Az esküvőt követően alig 24 óra alatt tönkrement minden

A Reddites beszámoló szerint a férfi egy hónappal később tért vissza Tahitiről:

Térden csúszva próbálta visszakönyörögni magát, de az unokatestvérem rendkívül megalázottnak érezte magát. Míg a férje távol volt és partizott, ő visszaküldte a nászajándékokat, köszönőleveleket írt, és szembenézett a következményekkel. A férje csupán azzal védekezett, hogy valójában még nem állt készen, és hogy nyomás alatt érezte magát. A házasságot érvénytelenítették

– írta a felhasználó, hozzátéve: rokona azóta újra férjhez ment, és már három gyermeke született.

Úgy tűnik, a válásával helyet csinált az igazinak az életében. Sosem tudhatod, mi történik a zárt ajtók mögött. Ami kívülről tökéletesnek látszik, az a valóságban teljesen más lehet 

– zárta gondolatait a Mirror írása szerint.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu