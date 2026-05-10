"Ez hiba volt" – 24 órával a boldogító igen után már szét is ment az ifjú pár

Sokan bíznak abban, hogy ha kimondják azt a bizonyos igent párjuk oldalán, akkor a házasságuk majd örökké tart. A boldog befejezés azonban nem mindenkinek adatik meg. Jól ismeri ezt a helyzetet az az újdonsült feleség is, akit férje mindössze 24 órával az esküvőt követően hagyott el. A történetet az összetört nő unokatestvére osztotta meg. Kiemelte: rokona és a férfi gyerekkoruk óta szerelmesek voltak, a húszas éveik közepén jártak, és több mint 250 vendég előtt mondták ki az igent. Vallásos közegből jöttek, ezért külön hangsúlyt kapott, hogy a testiséggel vártak a házasságig. A lagzi másnapján azonban minden megváltozott. Épp megérkeztek a reptérre, hogy elinduljanak a nászútjukra...

Az esküvőt követően alig 24 óra alatt tönkrement minden

Ez hiba volt

– nézett a friss férj a feleségére, majd onnantól kezdve nem volt hajlandó egy szót sem szólni a repülőn Tahitiig, ahonnan a fiatal nő az első géppel visszarepült, míg férje elfoglalta a nászutas lakosztályt, ahol többször is megcsalta a nejét.

A Reddites beszámoló szerint a férfi egy hónappal később tért vissza Tahitiről:

Térden csúszva próbálta visszakönyörögni magát, de az unokatestvérem rendkívül megalázottnak érezte magát. Míg a férje távol volt és partizott, ő visszaküldte a nászajándékokat, köszönőleveleket írt, és szembenézett a következményekkel. A férje csupán azzal védekezett, hogy valójában még nem állt készen, és hogy nyomás alatt érezte magát. A házasságot érvénytelenítették

– írta a felhasználó, hozzátéve: rokona azóta újra férjhez ment, és már három gyermeke született.

Úgy tűnik, a válásával helyet csinált az igazinak az életében. Sosem tudhatod, mi történik a zárt ajtók mögött. Ami kívülről tökéletesnek látszik, az a valóságban teljesen más lehet

– zárta gondolatait a Mirror írása szerint.