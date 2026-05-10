KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Ármin, Pálma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mi történik?! Négy férfi holttestét húzták ki folyókból

holttest
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 10. 18:50
karlovackárolyvárosférfi
Zajlik a nyomozás. Károlyváros (Karlovac) megyében találták meg a holttesteket.
Bors
A szerző cikkei

Négy férfi holttestét találták meg több helyszínen Károlyváros (Karlovac) megyében: hármat a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupában, egyet pedig a Mreznicában - közölte vasárnap a karlovaci rendőrfőkapitányság.

Négy férfi holttestét találták meg több helyszínen Károlyváros (Karlovac) megyében
Négy férfi holttestét találták meg több helyszínen Károlyváros (Karlovac) megyében
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Holttesteket találtak, zajlik a nyomozás

Az első bejelentés szerint szombaton a Ribnik községhez tartozó Sracak településnél láttak holttestet a Kupában. A helyszínre érkező rendőrök átvizsgálták a területet, a horvát hegyimentő szolgálat tagjai pedig egy ismeretlen férfi holttestét emelték ki a folyóból.

Később, délután a szlovén rendőrség értesítette a horvát hatóságokat, hogy a Netretic községhez tartozó Gornje Prilisce településnél két ismeretlen férfi holttestét észlelték a Kupában. A testeket a horvát rendőrök szlovén tűzoltók segítségével emelték partra.

Este a Duga Resa-i rendőrkapitányságra érkezett lakossági bejelentés arról, hogy a Generalski Stol községhez tartozó Gornji Zvecaj településnél holttestet láttak a Mreznicában. A hegyimentők ott is egy ismeretlen férfi holttestét hozták ki a vízből.

A rendőrök mindhárom esetben helyszíni szemlét tartottak. Közlésük szerint az esetek körülményeinek feltárására bűnügyi vizsgálat indul, az áldozatok személyazonosságát és haláluk pontos okát boncolással állapítják meg - írja az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu