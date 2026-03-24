Halálos lakástűz Kálon: nem sikerült megmenteni a férfi életét

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 15:47
Kedden reggel kigyulladt egy lakóház Kálon, a Fő úton.
Kedd reggel csaptak fel a lángok egy káli otthonban. A mintegy nyolcvan négyzetméteres épületben keletkezett tűz rövid idő alatt a tetőszerkezetre is átterjedt. A helyszínre riasztott tűzoltók több irányból kezdték meg az oltást, miközben két gázpalackot is kihoztak az égő ingatlanból, megelőzve ezzel egy esetleges robbanást.

Gyorsan terjedt a tűz a nyolvan négyzetméteres lakóházban Fotó: Unsplash (illusztráció)

Egy halálos áldozatot is követelt a lakástűz

A házban a tűz idején egy ember tartózkodott, akinek az életét a gyors beavatkozás ellenére sem lehetett megmenteni. A rendelkezésre álló információk szerint a tüzet feltehetően egy szobában működő vegyes tüzelésű kályha okozhatta. A lakó megpróbálta megfékezni a lángokat, azonban nem járt sikerrel. A tűz pontos keletkezési okát és körülményeit a hatóságok vizsgálják, akik felhívták a figyelmet: hőtermelő berendezések közvetlen közelében ne tároljunk éghető anyagokat. – írja a Katasztrófavédelem oldala.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
