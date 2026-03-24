Halálos lakástűz Kálon: nem sikerült megmenteni a férfi életét

Kedd reggel csaptak fel a lángok egy káli otthonban. A mintegy nyolcvan négyzetméteres épületben keletkezett tűz rövid idő alatt a tetőszerkezetre is átterjedt. A helyszínre riasztott tűzoltók több irányból kezdték meg az oltást, miközben két gázpalackot is kihoztak az égő ingatlanból, megelőzve ezzel egy esetleges robbanást.
A házban a tűz idején egy ember tartózkodott, akinek az életét a gyors beavatkozás ellenére sem lehetett megmenteni. A rendelkezésre álló információk szerint a tüzet feltehetően egy szobában működő vegyes tüzelésű kályha okozhatta. A lakó megpróbálta megfékezni a lángokat, azonban nem járt sikerrel. A tűz pontos keletkezési okát és körülményeit a hatóságok vizsgálják, akik felhívták a figyelmet: hőtermelő berendezések közvetlen közelében ne tároljunk éghető anyagokat. – írja a Katasztrófavédelem oldala.
