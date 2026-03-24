Menekültek a lakosok: felrobbant egy nagy olajfinomító üzem

robbanás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 11:55
olajfinomítóTexas
Hatalmas füst- és lángfelhő gomolyog ki az üzemből.

Robbanás történt egy texasi olajfinomítóban. A környéken egy hatalmas füstfelhő emelkedett a magasba, miközben a lakosok menedékbe kényszerültek.

Felrobbant egy olajfinomító. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Hatalmas füstfelhő emelkedett az olajfinomító fölé

A Houstontól mintegy 145 kilométerre keletre fekvő Port Arthurban található Valero finomítóban helyi idő szerint hétfőn történt robbanásban senki sem sérült meg. Azonban Charlotte M. Moses polgármester felszólította a város nyugati részén élő lakosokat, hogy maradjanak otthon, miközben a tűzoltók a lángokkal küzdenek.

Robbanás történt, igen, de jól vagyunk; mindenki jól van. Megpróbálják a lehető leggyorsabban eloltani a tüzet.

- mondta.

Az internetre feltöltött képeken és videókon látható, hogy hatalmas füst- és lángfelhő gomolyog ki a finomítóból. Néhány lakos arról számolt be, hogy hangos robbanást hallott, és látta, ahogy remegnek ablakaik - írta az AP News.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
