Menekültek a lakosok: felrobbant egy nagy olajfinomító üzem

Robbanás történt egy texasi olajfinomítóban. A környéken egy hatalmas füstfelhő emelkedett a magasba, miközben a lakosok menedékbe kényszerültek.
A Houstontól mintegy 145 kilométerre keletre fekvő Port Arthurban található Valero finomítóban helyi idő szerint hétfőn történt robbanásban senki sem sérült meg. Azonban Charlotte M. Moses polgármester felszólította a város nyugati részén élő lakosokat, hogy maradjanak otthon, miközben a tűzoltók a lángokkal küzdenek.
Robbanás történt, igen, de jól vagyunk; mindenki jól van. Megpróbálják a lehető leggyorsabban eloltani a tüzet.
- mondta.
Az internetre feltöltött képeken és videókon látható, hogy hatalmas füst- és lángfelhő gomolyog ki a finomítóból. Néhány lakos arról számolt be, hogy hangos robbanást hallott, és látta, ahogy remegnek ablakaik - írta az AP News.
