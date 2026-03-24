Menekültek a lakosok: felrobbant egy nagy olajfinomító üzem

Robbanás történt egy texasi olajfinomítóban. A környéken egy hatalmas füstfelhő emelkedett a magasba, miközben a lakosok menedékbe kényszerültek.

A Houstontól mintegy 145 kilométerre keletre fekvő Port Arthurban található Valero finomítóban helyi idő szerint hétfőn történt robbanásban senki sem sérült meg. Azonban Charlotte M. Moses polgármester felszólította a város nyugati részén élő lakosokat, hogy maradjanak otthon, miközben a tűzoltók a lángokkal küzdenek.

Robbanás történt, igen, de jól vagyunk; mindenki jól van. Megpróbálják a lehető leggyorsabban eloltani a tüzet.

- mondta.

Az internetre feltöltött képeken és videókon látható, hogy hatalmas füst- és lángfelhő gomolyog ki a finomítóból. Néhány lakos arról számolt be, hogy hangos robbanást hallott, és látta, ahogy remegnek ablakaik - írta az AP News.