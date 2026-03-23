Tragédia történt szombat éjszaka Budapest huszadik kerületében, miután gázrobbanás következtében életét vesztette egy 60 év körüli idős férfi. Az áldozat a családjával, feleségével és gyerekeivel élt egy sorház utolsó lakásában azonban a tűz kitörésekor egyedül volt otthon. Mint kiderült, a lángok azok után keletkeztek, hogy próbált befűteni estére. A robbanást az utcai térfigyelőkamerák is rögzítették.

Lakástűz okozott tragédiát Budapesten. Fotó: unsplash.com

Lakástűz okozott tragédiát Budapesten

A kamerafelvételeken először egy robbanás, majd egy fehér villanás látszik. Egy szomszéd azonban azt közölte, először csak hatalmas fekete füstöt látott majd egy petárdaszerű durranást követően már látta a lángokat is.



