Így épült a föld alatt Budapest vízbiztonságának egyik kulcsa

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 22. 19:15
A Gellért-hegy mélyén rejtőző víztározó nemcsak mérnöki bravúr, hanem a fővárosi vízellátás egyik kulcseleme is. A víz világnapja alkalmából korabeli képeken most azt láthatjuk, hogyan született meg a Gruber József víztároló.

A víz világnapján könnyű természetesnek venni, hogy elég megnyitni a csapot, és már jön is a tiszta ivóvíz. Pedig Budapest vízellátása mögött hatalmas, több évtizedes mérnöki munka áll. Ezt mutatja meg a Gruber József víztároló építését bemutató galéria is: egy olyan létesítmény születését, amely a Gellért-hegy gyomrában rejtőzik, mégis nap mint nap a város biztonságos vízellátását szolgálja. 

A Gruber József víztároló egyik medencéjének építése 1974-ben. forrás: Fővárosi Vízművek
A Gruber József víztároló építése 1974-ben / Forrás: Fővárosi Vízművek

A víz világnapját az ENSZ 1993 óta minden évben március 22-én tartja, hogy ráirányítsa a figyelmet az édesvíz jelentőségére és a biztonságos vízhez való hozzáférésre. Budapest egyik legkülönlegesebb vízügyi létesítménye ehhez nagyon pontos apropó: nem látványosságnak épült, hanem azért, hogy egy növekvő nagyváros stabilan működhessen. 

A Gruber József víztároló építése két év tervezői munka után, 1974-ben indult el. A helyszínt nem véletlenül választották: a Gellért-hegy az ellátandó terület központjában fekszik, és korábban is működtek itt sziklába vájt tárolók. 

Mennyi vizet képes tárolni a Gruber József víztároló?

A tervezők két, egyenként 40 ezer köbméteres, zongora alakú medencét alakítottak ki, hogy a víz ne pangjon, és az áramlás minél kedvezőbb legyen. A korabeli fotókon nemcsak egy építkezés látszik, hanem az a nyers, monumentális munka is, amely nélkül ma sokkal kevésbé lenne magától értetődő a budapesti csapvíz. A galéria egyszerre várostörténet, mérnöki teljesítmény és emlékeztető arra, hogy a hétköznapi kényelem mögött sokszor láthatatlan óriásrendszerek dolgoznak. 

Budapest, 1979. március 9. A Mélyépítő Vállalat dolgozói a gellérthegyi víztározó második, negyvenezer köbméteres víztároló medencéjét építik. Az új medencét 1980-ban adják át. Az eredeti felvétel készítője ismeretlen. MTI Fotó: -
20230324 Budapest A Gellért-hegyen található Gruber József víztározó medence nyílt napot tartott. fotó: Németh András Péter NAP Szabad Föld
20220321 Budapest Gruber József víztároló fotó: Havran Zoltán (HZ) Magyar Nemzet
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
