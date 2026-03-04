Most érkezett! Elgázolt egy embert a vasútvillamos

Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 17:42
balesetgázolás
Negyvenen utaztak rajta a baleset idején. A vasútvillamos Hódmezővásárhelyen gázolt.

Elgázolt egy embert a vasútvillamos Hódmezővásárhelyen – közölte a Katasztrófavédelem. A tűzoltók most az utasok biztonságos átszállásában segítenek.

Elgázolt egy embert a vasútvillamos / Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

A balesetnél a vasútvillamos Szegedről érkezett Hódmezővásárhelyen, a Népkert állomástól mintegy másfél kilométerre. A szerelvényen mintegy negyvenen utaztak, mentesítő járattal folytatják tovább útjukat. A hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak segítséget.

 

