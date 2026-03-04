Most érkezett! Elgázolt egy embert a vasútvillamos

Elgázolt egy embert a vasútvillamos Hódmezővásárhelyen – közölte a Katasztrófavédelem. A tűzoltók most az utasok biztonságos átszállásában segítenek.
A balesetnél a vasútvillamos Szegedről érkezett Hódmezővásárhelyen, a Népkert állomástól mintegy másfél kilométerre. A szerelvényen mintegy negyvenen utaztak, mentesítő járattal folytatják tovább útjukat. A hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak segítséget.
