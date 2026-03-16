Az erkélyen surrant be, kifelé menet a rendőrökbe botlott a tolvaj

Letartóztatták azt a férfit, aki a vád szerint számos lopást kísérelt meg és követett el a fővárosban. A tolvaj egyik akcióját a drogéria biztonsági kamerája is rögzítette.
A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség vádat emelt és börtönbüntetést indítványoz egy férfi ellen, aki - a vád szerint - számos lopást kísérelt meg, illetve követett el a fővárosban. A büntetett előéletű, 32 éves férfi 2025 februárjában egy ferencvárosi drogériában parfümöt, borotvát és elektromos fogkeféket rejtett el a ruházatába, majd fizetés nélkül kereket oldott. Azonban ez sem volt elég neki.
A következő hónapban egy szállodában csapott le, ahol egy bőröndöt lopott el, áprilisban pedig egy pékségből az üzletvezető táblagépét tulajdonította el.
2025 júniusában egy IX. kerületi társasházba jutott be úgy, hogy a balkonokat határoló kerítést kifeszítette. Az elkövető lakatvágó eszközöket is vitt magával egy ételfutár táskában. A lépcsőházi folyosón egy lelakatolt kerékpárt próbált meg ellopni, azonban egy lakó megzavarta, emiatt elmenekült.
Kicsit később ugyanebben az épületben bemászott egy emeleti erkélyre, majd a nyitott erkélyajtón keresztül besurrant a lakásba. Itt magához vett egy pár futócipőt. Mivel a tulajdonos a lakásban észlelte a tolvajt, a férfi kimenekült az erkélyre, ahol az időközben értesített rendőrök elfogták.
A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség a férfit több rendbeli befejezett és kísérleti szakban rekedt lopással vádolta meg vádiratában. A kerületi ügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetést, valamint kisebb mértékben vagyonelkobzást indítványoz, továbbá a sértettek milliós nagyságrendű kártérítési igényének elbírálását.
