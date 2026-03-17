Szívszorító: gyermeket várt a kolozsvári balesetben elhunyt magyar nő

Újabb megrendítő részletek láttak napvilágot a hétfői, súlyos kolozsvári balesetről, amely egy fiatal nő életét követelte. A tragédia még fájdalmasabbá vált azzal, hogy kiderült: az áldozat terhes volt.

Terhes volt az elhunyt magyar nő

A végzetes ütközés Kolozsvár egyik forgalmas szakaszán, a Mócok úton történt. Egy 36 éves, Szilágy megyei sofőr sávváltás közben nem volt kellően körültekintő és nekiütközött egy 30 éves nő autójának. Az ütközés ereje akkora volt, hogy a nő járműve felcsapódott a járdára, ahol elgázolt egy gyalogost – egy szintén 30 éves nőt. A sérültet a helyszínen újraélesztették, majd kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni.

Később derült ki, hogy az áldozat várandós volt, ami még inkább megrázta a helyi közösséget.

A nő munkahelyén mély fájdalommal búcsúztak tőle. Kollégái megható sorokkal emlékeztek rá.

Megtört szívvel közöljük, hogy kedves kolléganőnk, Aletta túl korán távozott közülünk egy tragikus baleset következtében. Aletta emléke örökké velünk marad (…) Több volt egy kollégánál, igazi barát volt, aki szebbé tette az életünket. Hiányozni fog a nevetése és jelenléte. Gondolataink a családjával vannak. Soha nem felejtünk el, Aletta

– írták a The One Clinic munkatársai a Maszol értesülései szerint. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják, az ügyben büntetőeljárás indult.