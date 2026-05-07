Brutális ütközés Budapesten, egy buszmegállónak csapódott a motoros

Motorkerékpárossal ütközött össze egy személyautó Budapesten a XI. kerületi Budafoki úton, a Karinthy Frigyes út és az Irinyi József utca közötti szakaszon.

Brutális ütközés Budapesten, egy gyalogost is elsodortak /Fotó: Országos Mentőszolgálat

A karambol következtében a motor egy buszmegállóba csapódott, ahol elsodort egy gyalogost. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki, amelyet a fővárosi hivatásos tűzoltók szüntettek meg. Az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre - írja a Katasztrófavédelem.