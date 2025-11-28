Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
A rendőrök szíve is összeszorult, rettenetes titkot rejt a kolozsvári tó

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 09:35
Az ügyben nyomozás indult. Egy fiatal férfi holtteste került elő a kolozsvári tóból.
Bors
Egy 26 éves, Szatmár megyei férfi holttestét találták meg egy kolozsvári tóban csütörtökön. Az ügyben nyomozás indult, a halál okát igazságügyi orvostani szakértő vizsgálja.

Egy kolozsvári tóból került elő a holttest
Illusztráció: Pexels 

Holttest a kolozsvári tóban: gyilkossági szakértők is kivonultak

A segélyhívóra érkezett bejelentés csütörtökön, mert a kolozsvári Györgyfalvi negyedben járókelők egy férfi holttestét fedezték fel egy tóban.

A Kolozs Megyei Rendőrfelügyelőség (IPJ Cluj) tájékoztatása szerint a helyszínre bűnügyi nyomozókat és kriminalisztikai szakértőt irányítottak. Az elsődleges vizsgálatok alapján a hatóságok megállapították, hogy az elhunyt egy 26 éves, Szatmár megyei férfi. Az első vizsgálatokat elvégezték, de a halál pontos okát a további orvosi szakvélemény fogja megállapítani.

A rendőrség büntetőeljárást indított gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával, folytatódik a nyomozás - írja a Maszol.

 

