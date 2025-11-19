Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Sokkot kaptak a kukások: a szemetesben aludt egy hajléktalan, halálra zúzta a kukásautó

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 19. 15:50
Egy hajléktalan férfit halálra zúzott egy kukásautó, miután álmában beledobták a jármű hátuljába, miközben egy kukában aludt.
A 30 éves Sajmir Beca október 31-én, Northampton belvárosában a kora hajnali órákban szenvedett végzetes sérüléseket. A beszámolók szerint a mentőszolgálatokat hajnali 3 óra körül riasztották a Wellington Streetre, miután a szemétszállító sofőrje észlelte a bajt.

Egy megrázó, a közösségi médiában terjedő videón az áldozat felsőteste látható a kukásautó hátsó részében, szemeteszsákok között. A férfit a Coventry Egyetemi Kórházba szállították, de november 6-án belehalt sérüléseibe.

A haláleset ügyében tartott vizsgálatot ma (szerdán) nyitotta meg Anne Pember fő halottkém Northampton Guildhall épületében. Megerősítette, hogy Beca halálának orvosi oka többszörös szervi elégtelenség volt, amelyet a medencét és az alsó végtagokat ért zúzódásos sérülések okoztak.

A North és West Northamptonshire halottkémi hivatal a teljes vizsgálatot 2026. április 29-re halasztotta, ahol várhatóan meghallgatják a férfi testvérének és a rendőrségnek a vallomásait is – írja a Mirror.

A Northamptonshire-i rendőrség szóvivője így nyilatkozott a tragédia kapcsán:

A rendőrséget egy kukásautóval kapcsolatos incidenshez riasztották a northamptoni Wellington Streetre október 31-én, nem sokkal hajnali 3 óra után. Sajnálatos módon egy férfi súlyos sérüléseket szenvedett, és november 6-án a kórházban elhunyt. Halála körül nincsenek gyanús körülmények, és jelentést készítettünk a halottkém számára. Gondolataink a családjával és barátaival vannak ezekben a nehéz időkben.

