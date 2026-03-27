Videón a sokkoló baleset: zebrán gázolták el a tinit

Szabálytalanul közlekedő gyalogost ütöttek el egy zebránál. A volán mögött egy 21 éves sofőr ült, aki hiába fékezett, nem tudta elkerülni a balesetet.
Súlyos balesetet rögzített egy fedélzeti kamera Boroszlón: egy szabálytalanul közlekedő gyalogost ütöttek el. A rendőrség tájékoztatása szerint a piros lámpa ellenére próbált meg átrohanni a zebrán egy 16 éves fiú.
A tinédzser az érkező autó elé rohant. A járműben ülő 21 éves sofőr megpróbált lefékezni, de sajnos nem tudta elkerülni a balesetet. A mentők kórházba szállították a fiút, akiről a kiérkezésig a szemtanúk gondoskodtak - olvasható az Origo cikkében.
