Halálos baleset: két tinédzser ütközött motorral egy busznak

Két tinédzser fiú, a 15 éves Adrian Lai és a 16 éves William Drake életét vesztette, miután egy tragikus baleset során motorjukkal egy busznak csapódtak hétfő este.

Tragikus baleset: halálra zúzta a fiatalokat a busz

A fiúk egy benzines terepmotoron utaztak ketten, amikor az ausztráliai Bossley Parknál nekiütköztek egy menetrend szerint közlekedő busz oldalának. A baleset helyi idő szerint 19:15 körül történt. A helyszínre érkező mentők sokkoló látvánnyal szembesültek: a két fiatal a busz alá szorulva feküdt. Az életüket már nem lehetett megmenteni, mindketten a helyszínen meghaltak.

Megrázó baleset történt

Nem sokkal később megrázó felvételek kezdtek terjedni a közösségi médiában, amelyeken az látszik, ahogy a mentők kétségbeesetten próbálják újraéleszteni az egyik fiút. A tragédia hírére barátok és ismerősök árasztották el az internetet búcsúüzenetekkel.

Nyugodj békében Adrian, az egyik legviccesebb srác voltál, akit ismertem

– írta egyikük.

Egy másik barát így emlékezett Williamre:

Sosem gondoltam volna, hogy ilyen korán elveszítelek. Köszönök mindent, amit a motorozásról tanítottál.

Volt, aki figyelmeztetésként tekint a történtekre:

Ez egy intőjel mindenkinek – ezek a motorok nem játékok.

A fiúk emlékére április 3-án megemlékező motoros felvonulást szerveznek a Bankstown repülőtéren. A szervezők arra kérik a résztvevőket: vezessenek óvatosan, és tisztelettel emlékezzenek.

A busz sofőrjét kórházba vitték kötelező vizsgálatokra, a rendőrség szerint mélyen megrázta a történtek súlya. Szerencsére a két áldozaton kívül senki sem sérült meg.

Kezdetben úgy hitték, elektromos biciklivel közlekedtek a fiúk, de később kiderült: egy benzines terepmotorról volt szó. A közösségi oldalaikon több videó is előkerült, amelyeken veszélyes mutatványokat hajtanak végre az utcán - írta a Daily Mail.