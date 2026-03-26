Vádemelés a késve fékező kamionsofőr ellen: súlyos balesetet rögzített a fedélzeti kamera

A baleset még 2023. szeptember 2-án történt az M1-es autópályán, ahol egy szabálytalan megállás vezetett a súlyos ütközéshez. Egy korábbi incidens miatt, ahol egy járműszerelvény árokba hajtott, éppen műszaki mentés zajlott. A leállósávban egymás után sorakoztak a mentésben részt vevő járművek: a közútkezelő tehergépkocsija, a katasztrófavédelem tűzoltóautója, előttük pedig mintegy 50 méterrel egy kamionmentő állt. A közút kezelője a helyszín előtt többnyelvű – magyar, angol és német – „baleset” felirattal figyelmeztette az érkezőket.

Szabálytalan megállás és elkésett reakció

A műszaki mentés idején egy román állampolgárságú sofőr érkezett személygépkocsival a belső sávban. A sofőr áttért a külső forgalmi sávba, majd ott – anélkül, hogy azt forgalmi vagy egyéb ok indokolta volna – szabálytalanul megállt.

Ekkor érkezett a bolgár állampolgárságú férfi a járműszerelvénnyel. Bár a vádirat szerint az elkövető messziről észlelte a személygépkocsi sávváltását és megállását, a kialakult veszélyhelyzetre csak tetemes késedelemmel reagált. Bár az utolsó pillanatban balra kormányzással és vészfékezéssel próbálta elkerülni az ütközést, kamionjával nagy erővel a személygépkocsi hátuljának csapódott –közölte Magyarország Ügyészsége.

Bíróság elé áll a sofőr

A baleset következtében a személygépkocsi vezetője nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az eseményeket a katasztrófavédelem tűzoltóautójának fedélzeti kamerája is rögzítette.

Az ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat. Indítványozták, hogy a Komáromi Járásbíróság – tárgyalás mellőzésével – szabjon ki közúti járművezetéstől eltiltást a kamionsofőrrel szemben.

Az ütközést megelőző pillanatokról videó is készült: