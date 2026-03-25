Horror Miskolcon: nyerges vontató nyársalt fel egy buszt

Majdnem tragédiába torkollott egy brutális baleset Miskolcon, ahol egy nyerges vontató rakománya csapódott egy utasokat szállító buszba szerda kora reggel.

Busz balesetezett Miskolcon

Felnyársalták a buszt Miskolcon

A városi járat a Kelemen-Dák utcán közlekedett, amikor egy kanyarodó, vasszerkezeteket szállító teherautó rakománya elmozdult. A nem megfelelően rögzített elemek a busz hátuljának csapódtak, és szinte felnyársalták a járművet. Az ütközés erejét jól mutatja, hogy az ablakok kitörtek, a busz jelentősen megrongálódott. A helyszínre több mentőegység is érkezett. Négy mentőt riasztottak, végül két könnyebb sérültet láttak el. Egy férfi a térdét fájlalta, míg egy nő a fejét és a térdét ütötte meg, mindkettőjüket kórházba szállították.

A baleset körülményeit a helyszíni nyomok is alátámasztják: az aszfalton készült jelölések szerint a rakomány a kanyarodás során mozdult el, ami végül az ütközéshez vezetett. Egy másik baleset is történt Mosonmagyaróváron, ahol egy büfékocsit vontató jármű ütközött egy menetrend szerinti busszal, azonban ebben az esetben személyi sérülés nem történt, írja a Tények.