Az átlagtól eltérő gyerekek gyakran magányosak

„Anya, nem baj, ha inkább a könyvtárban leszek szünetben?”

Amikor ezt először mondta a fiam, büszke is voltam, meg nem is. Büszke, mert szeret olvasni. Mert érdekli a világ. Mert nem a telefonja képernyőjébe kapaszkodik minden percben. És közben összeszorult a gyomrom. Mert tudtam: nem csak a könyvek miatt megy oda. Az én gyerekem - tetszik, nem tetszik – bizonyos dolgokban kiugróan jó. Gyorsabban gondolkodik, mélyebben kérdez, összefüggéseket lát ott is, ahol más még csak a felszínt kapargatja. És ez egyszerre ajándék és teher. A tehetség ugyanis nem mindig hoz egységes kedvező fogadtatást. Kívülről a tehetség csillog. Versenyek, dicséretek, elismerések. „De jó nektek!” – mondják ilyenkor más szülők. Belülről viszont néha egészen más megélni ezt a helyzetet.

Nekünk te sok vagy

Az átlagtól eltérő gyerek – legyen szó matematikáról, zenéről, sportról vagy épp rendkívüli érzékenységről – gyakran nem találja a helyét a kortársai között. Nem azért, mert fennhordja az orrát, vagy egy fura különc akar lenni. Hanem mert más tempóban, más mélységben működik és ez máris elég ahhoz, hogy a gyerekek kinézzék maguk közül.

És azt szerintem minden szülő tudja, hogy a gyerekközösségek kegyetlenül pontos radarral érzékelik a másságot. „Stréber.” „Fura.” „Túl sok.” Ezek a szavak nem hangzanak el mindig egyértelműen, mégis sokszor csak a félrenézésből, a kihagyott meghívásból, a szünetben egyedül olvasgató saját gyerekből egy csapásra érzékelhetők. A tehetséges gyerekek közül sokan ennek hatására megtanulják visszafogni magukat. Nem jelentkeznek annyiszor. Nem mondják ki a választ. Butábbnak tettetik magukat, csak hogy beleférjenek a csoport kereteibe. És szülőként ilyenkor ott állunk egy furcsa dilemmában:

tanítsuk meg kiállni magáért, vagy segítsünk „simítani” a különbözőségén?

A beilleszkedés ára

A közösséghez tartozás alapvető emberi szükséglet. Egy gyerek számára pedig szinte létkérdés. Ha választania kell a teljesítmény és a társas elfogadás között, sokszor az utóbbit fogja választani. De ennek ára van. Ha egy gyerek folyamatosan kisebbíti önmagát, hogy ne lógjon ki, idővel összezavarodhat abban, ki is ő valójában. A „ne legyek túl sok” belső mondata aztán felnőttkorig is elkísérheti. Ezért nem mindegy, hogyan reagálunk szülőként.