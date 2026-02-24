Gyerekekkel teli iskolaterem robbant fel Ukrajnában, Dnyipróban

2026. február 23-án robbanás történt a dél-ukrajnai Dnyipro egyik líceumában, amely során két gyerek sérült meg, és kórházba szállították őket – ezt a helyi rendőrség közölte a helyszínen zajló vizsgálat kapcsán. A hatóságok szerint nem támadás történt, hanem egy oktatási célú bemutató csúszott tragikus balesetbe, a rendőrség vizsgálja, hogyan kerülhetett működőképes eszköz a tanterembe, és betartották-e a biztonsági előírásokat.

Dnyipróban rendszeresek az olyan robbanások, amelyekben gyerekek sérülnek meg / Fotó: Szergej Kozlov (Illusztráció)

A diákok és gyerekek is szenvednek Ukrajnában

Az incidens egy „gyakorlati bemutató” során következett be, amikor a tanulóknak katonai jellegű felszerelést és lőszert mutattak be egy teremben. A rendőrség és a helyszínre érkező nyomozó egységek a közösségi médiában megjelent bejelentések alapján mentek ki az iskola helyszínére, ahol füsttel és egy hangos detonációval járó esemény történt. A diákok, a szülők és tanulók szerint a robbanást követően pánik tört ki: több gyerek úgy érezte, mintha légiriadó lenne, ezért sokan a menedékhelyre mentek le.

Mit mondanak a hivatalos jelentések? A rendőrség vizsgálja:

Két kiskorú hogyan szenvedett sérülést?

Biztonsági előírásokat megsértettek-e a bemutató során?

Mérlegelik, szükséges-e büntetőeljárást indítani az ügyben

A rendőrségi tájékoztatás szerint a robbanás lőszer bemutató vagy gyakorlati eszköz detonációjaként következett be, nem pedig valamilyen előre eltervezett támadás részeként.

Ez az eset is rávilágít arra, hogy még békeidőben is magas kockázatúak lehetnek a katonai jellegű oktatási események Ukrajna oktatási intézményeiben, olyan országban pedig különösen, ahol a fegyverek és gyakorlati anyagok a mindennapi élet részét képezik a háborús környezetnek.

Ez a baleset nem volt terrorcselekmény vagy katonai támadás. A rendőrség és a vizsgálóbírók még elemzik az esemény körülményeit, és a jövőben akár bűncselekmény megállapítása is napirendre kerülhet. Viszont az eset kristálytisztán mutatja, hogy ha most befejeződne a háború a lakosság, köztük elsősorban a gyerekek, még így is akár évtizedekig szenvedhetnek a felhalmozott fegyver és lőszer mennyiség által okozott balesetek miatt. A két kórházba került gyermek állapotáról egyelőre semmi biztosat nem tudunk.

Forrás: Ripost