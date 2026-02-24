Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Mátyás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyerekekkel teli iskolaterem robbant fel Ukrajnában, Dnyipróban

orosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 14:18
iskolarobbanás
Robbanás rázta meg hétfőn a dél-ukrajnai Dnyipro egyik líceumi termét. Egy lőszerbemutató közben történt detonációban két diák megsérült, a gyerekek pánikban menekültek az óvóhelyre.
Bors
A szerző cikkei

2026. február 23-án robbanás történt a dél-ukrajnai Dnyipro egyik líceumában, amely során két gyerek sérült meg, és kórházba szállították őket – ezt a helyi rendőrség közölte a helyszínen zajló vizsgálat kapcsán. A hatóságok szerint nem támadás történt, hanem egy oktatási célú bemutató csúszott tragikus balesetbe, a rendőrség vizsgálja, hogyan kerülhetett működőképes eszköz a tanterembe, és betartották-e a biztonsági előírásokat.

gyerekek
Dnyipróban rendszeresek az olyan robbanások, amelyekben gyerekek sérülnek meg / Fotó: Szergej Kozlov (Illusztráció)

A diákok és gyerekek is szenvednek Ukrajnában

Az incidens egy „gyakorlati bemutató” során következett be, amikor a tanulóknak katonai jellegű felszerelést és lőszert mutattak be egy teremben. A rendőrség és a helyszínre érkező nyomozó egységek a közösségi médiában megjelent bejelentések alapján mentek ki az iskola helyszínére, ahol füsttel és egy hangos detonációval járó esemény történt. A diákok, a szülők és tanulók szerint a robbanást követően pánik tört ki: több gyerek úgy érezte, mintha légiriadó lenne, ezért sokan a menedékhelyre mentek le. 

Mit mondanak a hivatalos jelentések? A rendőrség vizsgálja:

  • Két kiskorú hogyan szenvedett sérülést?
  • Biztonsági előírásokat megsértettek-e a bemutató során?
  • Mérlegelik, szükséges-e büntetőeljárást indítani az ügyben

A rendőrségi tájékoztatás szerint a robbanás lőszer bemutató vagy gyakorlati eszköz detonációjaként következett be, nem pedig valamilyen előre eltervezett támadás részeként.

Ez az eset is rávilágít arra, hogy még békeidőben is magas kockázatúak lehetnek a katonai jellegű oktatási események Ukrajna oktatási intézményeiben, olyan országban pedig különösen, ahol a fegyverek és gyakorlati anyagok a mindennapi élet részét képezik a háborús környezetnek.

Ez a baleset nem volt terrorcselekmény vagy katonai támadás. A rendőrség és a vizsgálóbírók még elemzik az esemény körülményeit, és a jövőben akár bűncselekmény megállapítása is napirendre kerülhet. Viszont az eset kristálytisztán mutatja, hogy ha most befejeződne a háború a lakosság, köztük elsősorban a gyerekek, még így is akár évtizedekig szenvedhetnek a felhalmozott fegyver és lőszer mennyiség által okozott balesetek miatt. A két kórházba került gyermek állapotáról egyelőre semmi biztosat nem tudunk.

Forrás: Ripost 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu