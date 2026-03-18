Brutális jelenet a repülőtéren: dolgozóra támadt egy magából kikelt utas

Egy ausztrál utasról készült videó terjedt el, miután rátámadt egy dolgozóra a Los Angeles-i repülőtéren.

Repülőtéren támadta meg a dolgozót

A 35 éves Thomas Jesse Bingham egy zsúfolt repülőtéren vesztette el hátizsákját, amelyben az utazási okmányai voltak. Ahelyett, hogy megpróbálta volna megkeresni, állítólag egy Közlekedésbiztonsági Hivatal (TSA) egyik ügynökét hibáztatta, és ujjal mutogatott rá.

Ezután megragadta az ügynök egyenruháját, letépte a személyi igazolványát, megrántotta a haját, és a dulakodás során egy üvegfalnak lökte. Az ügynök sérüléseket szenvedett, és orvosi ellátásra szorult.

Bingham Las Vegasba tervezett utazni, de az útiterve gyorsan félresiklott, amikor megbilincselve vitték el. A hatóságok szerint először őrizetbe vették, majd később ismét letartóztatták, miután megpróbált felszállni egy Egyesült Királyságba tartó járatra - sikertelenül.

Most szövetségi váddal néz szembe tisztviselő megtámadása miatt, ami akár nyolc év börtönbüntetéssel is járhat - írja a New York Post.