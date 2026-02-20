HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Aladár, Álmos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lecsapott a rendőrség: elkapták a biatorbágyi fegyveres rablás egyik elkövetőjét

rablás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 13:03
biatorbágyelkövető
A Pest Vármegyei Főügyészség különösen jelentős értékre elkövetett rablás bűntette és más bűncselekmények miatt indítványozta a letartóztatását annak a férfinak, aki évekkel ezelőtt három társával kirabolt egy házaspárt otthonában.

A Pest Vármegyei Főügyészség az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írta, a gyanúsított és társai elhatározták, hogy Biatorbágyon kirabolnak egy jó anyagi körülmények között élő házaspárt. 2016 augusztusában a hajnali órákban - miközben a pár és féléves gyermekük az ingatlanban aludt - a férfiak csuklyával a fejükön erőszakkal behatoltak az ingatlanba.

rabló
Illusztráció: Pexels

A nő kezét és lábát gyorskötözővel megkötözték, míg férje kezeit hátrabilincselték, a náluk lévő lőfegyvernek látszó tárggyal megütötték, majd közölték vele, hogy ők korrupt rendőrök, és ha nem adják át az értékeiket, úgy kábítószert szórnak szét a házban és börtönbe juttatják őket.

A sértett a rablóknak csaknem 71 millió forint értékben adott át ékszereket, órákat és készpénzt. Mielőtt az elkövetők távoztak volna, a síró kisgyermeket az összekötözött kezű nő ölébe rakták, majd rájuk egy takarót terítettek.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a napokban azonosították és elfogták a különösen jelentős értékre elkövetett rablás bűntettével gyanúsítható férfit.

A főügyészség véleménye szerint a büntetett előéletű, súlyos bűncselekmények elkövetésével gyanúsított férfi esetében számolni lehet azzal, hogy letartóztatása nélkül a hatóságok elől megszökne.

Továbbá reális annak veszélye is, hogy szabadlábon hagyása esetén a férfi tanúkat befolyásolna, megfélemlítene és további bűncselekményeket követne el - tették hozzá.

A főügyészség a bizonyítás megnehezítésének, a szökés és a bűnismétlés megakadályozásának érdekében a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelését indítványozza.

A letartóztatásról a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája fog dönteni pénteken - áll a közleményben.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu