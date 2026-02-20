Lecsapott a rendőrség: elkapták a biatorbágyi fegyveres rablás egyik elkövetőjét

A Pest Vármegyei Főügyészség az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írta, a gyanúsított és társai elhatározták, hogy Biatorbágyon kirabolnak egy jó anyagi körülmények között élő házaspárt. 2016 augusztusában a hajnali órákban - miközben a pár és féléves gyermekük az ingatlanban aludt - a férfiak csuklyával a fejükön erőszakkal behatoltak az ingatlanba.

Illusztráció: Pexels

A nő kezét és lábát gyorskötözővel megkötözték, míg férje kezeit hátrabilincselték, a náluk lévő lőfegyvernek látszó tárggyal megütötték, majd közölték vele, hogy ők korrupt rendőrök, és ha nem adják át az értékeiket, úgy kábítószert szórnak szét a házban és börtönbe juttatják őket.

A sértett a rablóknak csaknem 71 millió forint értékben adott át ékszereket, órákat és készpénzt. Mielőtt az elkövetők távoztak volna, a síró kisgyermeket az összekötözött kezű nő ölébe rakták, majd rájuk egy takarót terítettek.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a napokban azonosították és elfogták a különösen jelentős értékre elkövetett rablás bűntettével gyanúsítható férfit.

A főügyészség véleménye szerint a büntetett előéletű, súlyos bűncselekmények elkövetésével gyanúsított férfi esetében számolni lehet azzal, hogy letartóztatása nélkül a hatóságok elől megszökne.

Továbbá reális annak veszélye is, hogy szabadlábon hagyása esetén a férfi tanúkat befolyásolna, megfélemlítene és további bűncselekményeket követne el - tették hozzá.

A főügyészség a bizonyítás megnehezítésének, a szökés és a bűnismétlés megakadályozásának érdekében a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelését indítványozza.

A letartóztatásról a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája fog dönteni pénteken - áll a közleményben.