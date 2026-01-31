Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Csecsemőgyilkosság Nagydorogon: szívszorító nyilatkozatot tett a gyászoló apa

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 06:00
Ismét kihallgatták a rendőrségen az augusztusban megölt, 2 hetes kisfiát gyászoló édesapát. A nagydorogi csecsemőgyilkossággal a baba anyját gyanúsítják.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Mint arról a Bors beszámolt, 2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy Nagydorogon eltűnt egy 2 hetes kisfiú. Az egyenruhások azonnal elkezdték Zalánkát keresni, de csak a holttestét találták meg a falu határában. A csecsemőgyilkossággal a gyermek saját édesanyját, Viktóriát gyanúsítják.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatának apja tudni akarja az igazságot
A nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatának apja tudni akarja az igazságot Fotó: Olvasói

Még nyomoznak a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében

Bár Attila, az elhunyt baba édesapja kezdetben kiállt a párja mellett, mára felbontotta a jegyességet, és már nincs meggyőződve a nő ártatlanságáról. Szeretné tudni az igazságot a kisfia halálával kapcsolatban.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy ő a gyilkos, életfogytiglant érdemel. Semmi sem magyarázhatja, hogy bárki is képes egy védtelen újszülöttet bántani 

– mondta a Borsnak a fiatal férfi, aki a szerdán búcsúztatta a szeretett édesapját.

Elvitte a rák, de az vigasztal, hogy már az anyámmal van. A temetésén rengetegen részt vettek. Egy köztiszteletben álló kőművesmester volt. Azt nehezen viseltem, hogy a szertartásról egyenesen a rendőrségre kellett mennem egy újabb kihallgatásra

 – mesélte Attila. A férfit a rendőrök megkérték, hogy ne beszéljen a részletekről, de annyit azért elmondott lapunknak, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyomozást segítse.

Nagydorogi csecsemőgyilkosság
Fotó: Bors

Szeretnék már túl lenni az egészen, de tudom, hogy ez éveket is igénybe vehet. Azt leszögezhetem, hogy Viktórián semmilyen pszichés problémát nem észleltem. Azt tudom, hogy a családja szerint nem álltam eléggé mellette a szülés előtt és után, de ez nem igaz. Éjt napalá téve dolgoztam, hogy megteremtsem a megfelelő körülményeket. Reggel munkába indultam, majd este értem haza. És hogy a páromat tehermentesítsem, még én fürdettem meg Zalánkát 

– fejezte be Attila.

 

