Nagydorogi csecsemőgyilkosság: ezt az ajándékot vitte a gyászoló apa a kis Zalánka sírjára

2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy Nagydorogon eltűnt egy 2 hetes kisfiú. Az egyenruhások azonnal megkezdték a gyermek keresését, de csak a holttestét találták meg órákkal később, a falu határában. Megállapították, hogy Zalánkát megölték. A csecsemőgyilkossággal a saját édesanyját gyanúsítják, akit a letartóztatása óta a kalocsai börtönben tartanak fogva.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatát gyászolja az édesapja Fotó: Bors

A csecsemőgyilkosság megrázta az országot

Attila, Viktória akkori párja és egyben a gyermek édesapja kezdetben őszintén hitt a nő ártatlanságában, de már egyáltalán nem biztos benne. Még a jegyességet is felbontotta, a nála maradt gyűrűt pedig bedobta egy folyóba. A gyászoló apa most a Borsnak arról beszélt, hogyan töltötte a karácsonyt.

Kimentem a megölt fiam sírjához! Számomra az az egyetlen hely, ami igazán számít ebben az életben. Fáj, hogy Zalánka nem nőhetett fel, nem tapasztalhatta meg a nagy életeseményeket. Ártatlanul halt meg, hiszen egy pici baba volt csupán

– szögezte le a fiatal férfi, aki ajándékot is vitt gyermeke nyughelyére.

- Nem csak virágról gondoskodtam, hanem játékot is vittem – mondta Attila. A férfi mielőbb szeretne néhány szót váltani egykori szerelmével is.

- Leginkább kérdéseket tennék fel neki. Tudnom kell, hogy valóban ő ölte-e meg a fiunkat és ha igen, miért tette. Kíváncsi vagyok rá, mit árthatott neki egy 2 hetes újszülött! Viktóriának – amennyiben bűnös – magának kell elszámolnia a lelkiismeretével! - fejezte be Attila.