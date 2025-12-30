Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Nagydorogi csecsemőgyilkosság: ezt az ajándékot vitte a gyászoló apa a kis Zalánka sírjára

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 16:00
Kisfia sírjához látogatott karácsonykor a megölt kisfiú apja. A nagydorogi csecsemőgyilkosság után Attila alig találja helyét a világban, de tudja, már csak a kis Zalánka emléke miatt is erősnek kell maradnia.
2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy Nagydorogon eltűnt egy 2 hetes kisfiú. Az egyenruhások azonnal megkezdték a gyermek keresését, de csak a holttestét találták meg órákkal később, a falu határában. Megállapították, hogy Zalánkát megölték. A csecsemőgyilkossággal a saját édesanyját gyanúsítják, akit a letartóztatása óta a kalocsai börtönben tartanak fogva.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatát gyászolja az édesapja  Fotó: Bors

A csecsemőgyilkosság megrázta az országot

Attila, Viktória akkori párja és egyben a gyermek édesapja kezdetben őszintén hitt a nő ártatlanságában, de már egyáltalán nem biztos benne. Még a jegyességet is felbontotta, a nála maradt gyűrűt pedig bedobta egy folyóba. A gyászoló apa most a Borsnak arról beszélt, hogyan töltötte a karácsonyt.

Kimentem a megölt fiam sírjához! Számomra az az egyetlen hely, ami igazán számít ebben az életben. Fáj, hogy Zalánka nem nőhetett fel, nem tapasztalhatta meg a nagy életeseményeket. Ártatlanul halt meg, hiszen egy pici baba volt csupán

 – szögezte le a fiatal férfi, aki ajándékot is vitt gyermeke nyughelyére.

- Nem csak virágról gondoskodtam, hanem játékot is vittem – mondta Attila. A férfi mielőbb szeretne néhány szót váltani egykori szerelmével is.

- Leginkább kérdéseket tennék fel neki. Tudnom kell, hogy valóban ő ölte-e meg a fiunkat és ha igen, miért tette. Kíváncsi vagyok rá, mit árthatott neki egy 2 hetes újszülött! Viktóriának – amennyiben bűnös – magának kell elszámolnia a lelkiismeretével! - fejezte be Attila.

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
