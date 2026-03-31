Nagydorogi csecsemőgyilkosság: vissza akarja kapni halott kisfia babakocsiját a gyászoló apa

Mint arról a Bors beszámolt, 2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy eltűnt egy 2 hetes újszülött. A rendőrök órákkal később megtalálták a kisfiú holttestét a falu határában és megállapították, hogy a gyermeket megölték. A nagydorogi csecsemőgyilkosság az édesanyát gyanúsítják. Viktóriát letartóztatták és azóta is a kalocsai börtönben tartják fogva.

A nagydorogi csecsemőgyilkossággal az anyát gyanúsítják Fotó: Bors

Viktória a rendőröknek egy különös történetet adott elő. Állítása szerint a nyárias időjárást élvezve maga előtt tolta Zalánkát egy babakocsiban az utcán, majd meglátott egy fekete autót és elvesztette az eszméletét. Mire magához tért, csak az üres babakocsit találta maga mellett. A babán talált külsérelmi nyomokról azonban a szakértő megállapította, hogy egyértelműen bántalmazásból származnak. A gyanú szerint a kisfiú halálát Viktória okozta, majd ő rejtette el a holttestet a kukoricásban.

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: mikor adja vissza a rendőrség a lefoglalt tárgyakat?

Attila, a gyermek édesapja eleinte őszintén hitt menyasszonya ártatlanságában, de azóta megváltoztatta a véleményét.

- Nem véletlenül tartják bent – mondta a férfi a Borsnak és hozzátette: bízik benne, hogy hamarosan lezárják a nyomozást, majd az ügyészség vádat emel, hogy – amennyiben valóban bűnös - Viktória megkapja a méltó büntetését.

A férfit az ügyben többször kihallgatták, amit tudomásul is vett.

Minden szükséges információt megadok a nyomozáshoz, de a tragédia idején nem tartózkodtam otthon, hiszen dolgoztam, hogy eltartsam a családomat. Igyekeztem megteremteni a megfelelő körülményeket

– magyarázta Attila. Viktóriával és a nő előző kapcsolatából származó kisfiával együtt az asszony édesanyjánál, vele egy házban, de külön lakrészben laktak. A férfi a saját lakrészüket felújította és bebútorozta.

Mindent én vettem a gyerek számára. A ruhákat, a babakocsit, illetve a biztonságunkat szolgáló, 360 fokban vevő térfigyelő kamerát is

– mesélte a gyászoló apa.

A rendőrség a gyilkosság után a nyomozás érdekében lefoglalta a babakocsit és a kamerát is, elvitték a kisfiú egyik rugdalózóját is. Az édesapa ezeket szeretné mielőbb visszakapni. Az a terve, hogy a szörnyű emlék miatt megsemmisíti.

Megértem, hogy a nyomozóknak alaposan elemezniük kell a körülményeket, de ezekről a tárgyakról nem mondok le. A volt anyósomtól elköltöztem, mert nem szeretnék abban a házban maradni, ahol együtt éltünk. Nagyon bízom benne, hogy véletlenül sem Viktória anyjához kerül majd a babakocsi

– szögezte le Attila, akinek egy darabig még bizonyára várnia kell arra, hogy a tárgyakat visszakapja, hiszen a bűnjelek sorsáról általában a bíróság dönt, az ítélettel egy időben. Ha már nincs szükség a lefoglalt tárgyakra a bizonyításhoz, általában a jogos tulajdonosuknak rendeli kiadni a bíróság.