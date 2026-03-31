Nagydorogi csecsemőgyilkosság: vissza akarja kapni halott kisfia babakocsiját a gyászoló apa

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 18:00
Visszakéri a rendőrségtől elhunyt kisfia babakocsiját a gyászoló apa. A nagydorogi csecsemőgyilkosság megrázta az országot: az anya két héttel a szülés után az első falusi sétára indult kisfiával a családi házból, majd bejelentette, hogy a gyermek eltűnt. Órákkal később megtalálták a csecsemő holttestét, megölésével az anyát gyanúsítják.
Mint arról a Bors beszámolt, 2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy eltűnt egy 2 hetes újszülött. A rendőrök órákkal később megtalálták a kisfiú holttestét a falu határában és megállapították, hogy a gyermeket megölték. A nagydorogi csecsemőgyilkosság az édesanyát gyanúsítják. Viktóriát letartóztatták és azóta is a kalocsai börtönben tartják fogva.

A nagydorogi csecsemőgyilkossággal az anyát gyanúsítják
A nagydorogi csecsemőgyilkossággal az anyát gyanúsítják

Viktória a rendőröknek egy különös történetet adott elő. Állítása szerint a nyárias időjárást élvezve maga előtt tolta Zalánkát egy babakocsiban az utcán, majd meglátott egy fekete autót és elvesztette az eszméletét. Mire magához tért, csak az üres babakocsit találta maga mellett. A babán talált külsérelmi nyomokról azonban a szakértő megállapította, hogy egyértelműen bántalmazásból származnak. A gyanú szerint a kisfiú halálát Viktória okozta, majd ő rejtette el a holttestet a kukoricásban. 

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: mikor adja vissza a rendőrség a lefoglalt tárgyakat?

Attila, a gyermek édesapja eleinte őszintén hitt menyasszonya ártatlanságában, de azóta megváltoztatta a véleményét.

- Nem véletlenül tartják bent – mondta a férfi a Borsnak és hozzátette: bízik benne, hogy hamarosan lezárják a nyomozást, majd az ügyészség vádat emel, hogy – amennyiben valóban bűnös - Viktória megkapja a méltó büntetését.

A férfit az ügyben többször kihallgatták, amit tudomásul is vett.

Minden szükséges információt megadok a nyomozáshoz, de a tragédia idején nem tartózkodtam otthon, hiszen dolgoztam, hogy eltartsam a családomat. Igyekeztem megteremteni a megfelelő körülményeket 

– magyarázta Attila. Viktóriával és a nő előző kapcsolatából származó kisfiával együtt az asszony édesanyjánál, vele egy házban, de külön lakrészben laktak. A férfi a saját lakrészüket felújította és bebútorozta.

Mindent én vettem a gyerek számára. A ruhákat, a babakocsit, illetve a biztonságunkat szolgáló, 360 fokban vevő térfigyelő kamerát is 

– mesélte a gyászoló apa.

A rendőrség a gyilkosság után a nyomozás érdekében lefoglalta a babakocsit és a kamerát is, elvitték a kisfiú egyik rugdalózóját is. Az édesapa ezeket szeretné mielőbb visszakapni. Az a terve, hogy a szörnyű emlék miatt megsemmisíti.

Megértem, hogy a nyomozóknak alaposan elemezniük kell a körülményeket, de ezekről a tárgyakról nem mondok le. A volt anyósomtól elköltöztem, mert nem szeretnék abban a házban maradni, ahol együtt éltünk. Nagyon bízom benne, hogy véletlenül sem Viktória anyjához kerül majd a babakocsi 

– szögezte le Attila, akinek egy darabig még bizonyára várnia kell arra, hogy a tárgyakat visszakapja, hiszen a bűnjelek sorsáról általában a bíróság dönt, az ítélettel egy időben. Ha már nincs szükség a lefoglalt tárgyakra a bizonyításhoz, általában a jogos tulajdonosuknak rendeli kiadni a bíróság.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
