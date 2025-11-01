Botrány tört ki a nagydorogi csecsemőgyilkosság után - kegyetlen döntést hoztak a megölt Zalánka sírjáról

Mint arról a Bors beszámolt, 2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy Nagydorogon eltűnt egy 2 hetes csecsemő. Az egyenruhások néhány órával később, a falu határában találták meg a kisbaba holttestét. Zalánka anyját emberöléssel gyanúsítják. A bíróság elrendelte a letartóztatását, és jelenleg is a kalocsai börtönben tartják fogva. Viktória azóta is tagadja bűnösségét.

A nagydorogi babagyilkossággal az anyát gyanúsítják Fotó: Bors

Zalánka, hetekkel a tragédia után megkapta a végtisztességet. A nagydorogi temetőben örök nyugalomra helyezett kisfiú sírhelyét Olga, Viktória édesanyja váltotta meg, a temetés költségeit viszont nagy részben Attila, a gyászoló apa állta.

A férfi a gyilkosság után egy darabig még kiállt gyermeke anyja mellett, de azóta felbontotta a jegyességet, és közölte, már egyáltalán nem biztos a nő ártatlanságában. A közös otthonukból elköltözött, és a mardosó fájdalma ellenére is igyekszik új életet kezdeni. Attila és Olga a történtek óta valószínűleg kibékíthetetlenül összeveszett, ezért az idősödő nő úgy döntött, hogy az apát a sír közeléből is eltiltja.

Nem szeretném, hogy Attila kimenjen Zalánkához. Cserbenhagyta a lányomat, amikor Viktória a legnagyobb bajban van. Úgy érzem, ennyit jelentett számára a családunk

– vallotta be a Borsnak Olga.

Attila ezzel szemben lapunknak leszögezte, hogy mielőbb szeretne sírkövet emeltetni gyermeke nyughelye felé, de Olga ezt is megtiltotta neki.

Attila csupán két hetet tölthetett Zalánkával együtt Fotó: Olvasói

Az én gyermekem fekszik a föld alatt. Senki nem írhatja elő nekem, hogy mit tegyek, és mit ne tegyek

– jelentette ki a gyászoló apa.

A nagydorogi sír felett a nagymama rendelkezik?

Balogi Zsófia családjogi ügyvéd álláspontja szerint bárkinek is megtiltani, hogy egy sírhelyet felkeressen, durva kegyeletsértés.

- Szomorú, ha egy családi vita ennyire elmélyül, hogy már ilyen viták is felmerülnek. Az viszont tény, hogy az a fél dönthet egy sírhely megváltoztatásáról, így a sírkő kiválasztásáról és elkészítéséről, amelyik a sírhelyet megváltotta. Célszerűbb lenne, ha a felek a közös halottuk emléklére való tekintettel megegyeznének – fogalmazott a szakjogász.