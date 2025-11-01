Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Marianna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Botrány tört ki a nagydorogi csecsemőgyilkosság után - kegyetlen döntést hoztak a megölt Zalánka sírjáról

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 18:00
nagydorogi csecsemőgyilkosságtemetősírgyilkos
A megölt Zalánka nagymamája megtiltaná az apának, hogy látogassa a 2 hetesen elhunyt kisfia sírját. A nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatának nyughelyét ugyanis Olga váltotta meg, a lánya volt vőlegényét pedig méltatlannak tartja arra, hogy lerója kegyeletét. Attila nem hajlandó figyelembe venni, a szerinte kegyetlen döntést.

Mint arról a Bors beszámolt, 2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy Nagydorogon eltűnt egy 2 hetes csecsemő. Az egyenruhások néhány órával később, a falu határában találták meg a kisbaba holttestét. Zalánka anyját emberöléssel gyanúsítják. A bíróság elrendelte a letartóztatását, és jelenleg is a kalocsai börtönben tartják fogva. Viktória azóta is tagadja bűnösségét.

Nagydorog
A nagydorogi babagyilkossággal az anyát gyanúsítják  Fotó: Bors

Zalánka, hetekkel a tragédia után megkapta a végtisztességet. A nagydorogi temetőben örök nyugalomra helyezett kisfiú sírhelyét Olga, Viktória édesanyja váltotta meg, a temetés költségeit viszont nagy részben Attila, a gyászoló apa állta.

A férfi a gyilkosság után egy darabig még kiállt gyermeke anyja mellett, de azóta felbontotta a jegyességet, és közölte, már egyáltalán nem biztos a nő ártatlanságában. A közös otthonukból elköltözött, és a mardosó fájdalma ellenére is igyekszik új életet kezdeni. Attila és Olga a történtek óta valószínűleg kibékíthetetlenül összeveszett, ezért az idősödő nő úgy döntött, hogy az apát a sír közeléből is eltiltja.

Nem szeretném, hogy Attila kimenjen Zalánkához. Cserbenhagyta a lányomat, amikor Viktória a legnagyobb bajban van. Úgy érzem, ennyit jelentett számára a családunk

 – vallotta be a Borsnak Olga.

Attila ezzel szemben lapunknak leszögezte, hogy mielőbb szeretne sírkövet emeltetni gyermeke nyughelye felé, de Olga ezt is megtiltotta neki.

nagydorogi csecsemőgyilkosság
Attila csupán két hetet tölthetett Zalánkával együtt Fotó: Olvasói

Az én gyermekem fekszik a föld alatt. Senki nem írhatja elő nekem, hogy mit tegyek, és mit ne tegyek 

– jelentette ki a gyászoló apa.

A nagydorogi sír felett a nagymama rendelkezik?

Balogi Zsófia családjogi ügyvéd álláspontja szerint bárkinek is megtiltani, hogy egy sírhelyet felkeressen, durva kegyeletsértés.

- Szomorú, ha egy családi vita ennyire elmélyül, hogy már ilyen viták is felmerülnek. Az viszont tény, hogy az a fél dönthet egy sírhely megváltoztatásáról, így a sírkő kiválasztásáról és elkészítéséről, amelyik a sírhelyet megváltotta. Célszerűbb lenne, ha a felek a közös halottuk emléklére való tekintettel megegyeznének – fogalmazott a szakjogász.

Mikor Olgával ismertettük a jogász véleményét némileg megenyhült, és elmondta: a gyakorlatban úgy sincs módja megakadályozni, hogy Attila betegye a lábát a temetőbe.

Ki emeltet sírkövet Zalánka nyughelyére?  Fotó: Olvasói

- Amit mondtam, természetesen indulatból mondtam. Nagyon haragszom arra az emberre – fejezte be a nagyszülő.

Az ügyvéd mindehhez hozzátette: amennyiben Attila Olga engedélye nélkül emeltet sírkövet, a nagyszülő követelheti az eredeti állapot visszaállítását.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu