Nagydorogi csecsemőgyilkosság: Képtelen elfogadni párja meggyanúsítását a kéthetesen meggyilkolt baba édesapja

Szombaton (augusztus 23-án) dönt a bíróság a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított 25 éves anya letartóztatásáról. Viktória mellett kiáll a családja. A feltételezést is képtelenségnek tartják, hogy az általuk gondos anyának tartott nő képes lett volna kárt tenni a saját újszülött gyermekében.
Viktória a vőlegényével és az előző kapcsolatából származó, ötéves kisfiával, Mátéval élt egy házban, de külön lakrészben az édesanyjával, Olgával. Párja, Attila a Borsnak leszögezte: boldogan várták az első közös babájukat és semmi sem utalt arra, hogy a nő ne állna készen egy újabb gyermek gondozására. A szülés után sem panaszkodott és Attilának, valamint a nagymamának, Olgának sem tűnt úgy, hogy Viktória szülés utáni depresszióban szenvedne. A nő augusztus 20-án sétálni indult az akkor kéthetes kisfiúval, a gyermeket egy babakocsiban tolta maga előtt. Órákkal később hazarohant, és közölte az anyjával, hogy Zalánka eltűnt. Azonnal értesítették a rendőrséget, Viktória pedig az egyenruhásoknak azt mondta, csak annyira emlékszik, hogy az úton feltűnt egy fekete autó, majd elvesztette az eszméletét. A rendőrség gyors nyomozásba kezdett, végül gyanúsítottként hallgatta ki Viktóriát.
Biztosak vagyunk benne, hogy a menyasszonyom nem bántotta Zalánkát
– szögezte le Attila és hozzátette: mivel szerintük nem a megfelelő embert vették őrizetbe, a valódi elkövető szabadlábon van.
- Abban az egyben biztos vagyok, hogy Viki rettegett a volt párjától – jegyezte meg a gyászoló édesapa és hozzátette: ezt az információt a rendőrökkel is megosztotta, hogy segítse a munkájukat.
István, Viktória nagyobbik fiának édesapja ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy augusztus 20-án nem is volt a környéken, ráadásul nincs is fekete autója, mi több, hónapok óta egyáltalán nem rendelkezik kocsival.
A nyomozók megnyugtattak. Elmondták, hogy szerintük sincs közöm a baba halálához
– jelentette ki a férfi.
Attila szeretne békében gyászolni, mégpedig Viktóriával közösen. Szeretné, ha támogatnák, erősítenék egymást a fájdalomban.
Szerettem volna hozzá bemenni a rácsok mögé, de nem engedték. Még tiszta ruhát sem vihettem neki
– fejezte be a családfő.
A település lakói meg vannak döbbenve. Nagyon sajnálják a kisfiút és nem tudják elképzelni, mi történhetett. A TV2 Tények információi szerint a kéthetes Zalánkát agyonverték. Az orvosszakértő egyértelműen megállapította, hogy a baba halálát idegenkezűség okozta, vagyis a véletlen haláleset kizárt. De hogy valóban a saját édesanyja lett volna a gyilkosa, azt nehezen tudják elképzelni. A teljes igazságra egy hosszadalmasabb nyomozás deríthet majd fényt minden részletre kiterjedően. A bíróság ítéletéig Viktóriát megilleti az ártatlanság vélelme.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.