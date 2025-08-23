Nagydorogi csecsemőgyilkosság: Képtelen elfogadni párja meggyanúsítását a kéthetesen meggyilkolt baba édesapja

Szombaton (augusztus 23-án) dönt a bíróság a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított 25 éves anya letartóztatásáról. Viktória mellett kiáll a családja. A feltételezést is képtelenségnek tartják, hogy az általuk gondos anyának tartott nő képes lett volna kárt tenni a saját újszülött gyermekében.

Nagydorog: a család kiáll a csecsemőgyilkossággal gyanúsított nő mellett (képünkön a gyászoló nagymama) Fotó: Bors

Viktória a vőlegényével és az előző kapcsolatából származó, ötéves kisfiával, Mátéval élt egy házban, de külön lakrészben az édesanyjával, Olgával. Párja, Attila a Borsnak leszögezte: boldogan várták az első közös babájukat és semmi sem utalt arra, hogy a nő ne állna készen egy újabb gyermek gondozására. A szülés után sem panaszkodott és Attilának, valamint a nagymamának, Olgának sem tűnt úgy, hogy Viktória szülés utáni depresszióban szenvedne. A nő augusztus 20-án sétálni indult az akkor kéthetes kisfiúval, a gyermeket egy babakocsiban tolta maga előtt. Órákkal később hazarohant, és közölte az anyjával, hogy Zalánka eltűnt. Azonnal értesítették a rendőrséget, Viktória pedig az egyenruhásoknak azt mondta, csak annyira emlékszik, hogy az úton feltűnt egy fekete autó, majd elvesztette az eszméletét. A rendőrség gyors nyomozásba kezdett, végül gyanúsítottként hallgatta ki Viktóriát.

Biztosak vagyunk benne, hogy a menyasszonyom nem bántotta Zalánkát

– szögezte le Attila és hozzátette: mivel szerintük nem a megfelelő embert vették őrizetbe, a valódi elkövető szabadlábon van.

- Abban az egyben biztos vagyok, hogy Viki rettegett a volt párjától – jegyezte meg a gyászoló édesapa és hozzátette: ezt az információt a rendőrökkel is megosztotta, hogy segítse a munkájukat.

Nagydorog teljes lakossága gyászolja Zalánkát Fotó: Bors

István, Viktória nagyobbik fiának édesapja ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy augusztus 20-án nem is volt a környéken, ráadásul nincs is fekete autója, mi több, hónapok óta egyáltalán nem rendelkezik kocsival.

A nyomozók megnyugtattak. Elmondták, hogy szerintük sincs közöm a baba halálához

– jelentette ki a férfi.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében a nyomozás sokáig tarthat

Attila szeretne békében gyászolni, mégpedig Viktóriával közösen. Szeretné, ha támogatnák, erősítenék egymást a fájdalomban.

Szerettem volna hozzá bemenni a rácsok mögé, de nem engedték. Még tiszta ruhát sem vihettem neki

– fejezte be a családfő.