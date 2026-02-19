Úgy kapkodjuk be a nyugtatókat, mintha cukorkák lennének: súlyos árat fizetünk, ha erre nem figyelünk

A nyugtatók olyan vényköteles gyógyszerek, amelyek a kellemesebb közérzet érdekében lassítják az agyműködést. Az orvosok manapság nagyon gyakran írnak fel ilyen jellegű tablettákat abban az esetben, ha valaki alvászavarral vagy szorongással küzd. De vajon milyen káros következményekkel jár a rendszeres szedésük? Mikortól számít valaki függőnek? Ha érdekel, olvass tovább!

Felfedjük a nyugtatók egészségre gyakorolt káros hatásait

Fotó: Shutterstock

A nyugtatók a központi idegrendszerre fejtik ki hatásukat.

Ezeknek a gyógyszereknek számos rövid, illetve hosszú távú mellékhatásuk lehet.

Vannak olyan tünetek, amelyek szinte egyértelműen addikcióra utalnak.

Komoly problémákhoz vezethetnek az elvonási tünetek.

Ezeket a tanácsokat mindenképpen fogadd meg, ha nyugtatót szedsz.

Hogyan működnek a nyugtatók?

A nyugtatók a központi idegrendszert befolyásolják, ezáltal lassítják az agyi aktivitást, így elősegítik a test ellazulását. A nyugtatóknak különböző típusai vannak: míg egyesek a szorongást, az alvászavarokat és a pánikbetegséget kezelik, mások a fájdalmat. Rövid és hosszú távú szedésük azonban komoly mellékhatásokkal járhat.

Legyél nagyon óvatos, ha az orvos nyugtatót ír fel neked, ugyanis ezek a szerek könnyen okozhatnak függőséget, ezért mindig szedd őket az előírt mennyiségben!

Milyen mellékhatásai lehetnek a nyugtatóknak?

A nyugtatóknak lehetnek rövid és hosszú távú mellékhatásaik is, ezért vegyük sorra, hogy milyen problémákhoz vezethet, ha rendszeresen szeded őket.

A nyugtatók rövid távú mellékhatásai: szédülés, álmosság, homályos látás, lassabb légzés, érzékelési zavarok, lassabb reakcióidő, kognitív zavarok, lassabb beszéd, kevésbé erős fájdalom.

A nyugtatók hosszú távú mellékhatásai: emlékezetkiesés, depressziós tünetek (például reménytelenség érzése), szorongás, májelégtelenség, szövetkárosodás, elvonási tünetek (függőség).

Sokan a nyugodt alvás elősegítése érdekében szednek nyugtatókat

Fotó: Getty Images

Mikor alakul ki függőség?

Függőségről akkor beszélhetünk, ha a szervezet képtelen normálisan működni gyógyszer nélkül. Amennyiben valaki rendszeresen szed nyugtatót, egy idő után azt érezheti, hogy képtelen leállni vele. Ez sok esetben akkor válik nyilvánvalóvá, ha a beteg átlépi az előírt vagy biztonságos adagot, mivel egyre nagyobb mennyiségre van szüksége belőle ahhoz, hogy elérje a kívánt hatást.