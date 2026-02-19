Úgy kapkodjuk be a nyugtatókat, mintha cukorkák lennének: súlyos árat fizetünk, ha erre nem figyelünk

A nyugtatók olyan vényköteles gyógyszerek, amelyek a kellemesebb közérzet érdekében lassítják az agyműködést. Az orvosok manapság nagyon gyakran írnak fel ilyen jellegű tablettákat abban az esetben, ha valaki alvászavarral vagy szorongással küzd. De vajon milyen káros következményekkel jár a rendszeres szedésük? Mikortól számít valaki függőnek? Ha érdekel, olvass tovább!
A nyugtatók a központi idegrendszert befolyásolják, ezáltal lassítják az agyi aktivitást, így elősegítik a test ellazulását. A nyugtatóknak különböző típusai vannak: míg egyesek a szorongást, az alvászavarokat és a pánikbetegséget kezelik, mások a fájdalmat. Rövid és hosszú távú szedésük azonban komoly mellékhatásokkal járhat.
Legyél nagyon óvatos, ha az orvos nyugtatót ír fel neked, ugyanis ezek a szerek könnyen okozhatnak függőséget, ezért mindig szedd őket az előírt mennyiségben!
A nyugtatóknak lehetnek rövid és hosszú távú mellékhatásaik is, ezért vegyük sorra, hogy milyen problémákhoz vezethet, ha rendszeresen szeded őket.
A nyugtatók rövid távú mellékhatásai: szédülés, álmosság, homályos látás, lassabb légzés, érzékelési zavarok, lassabb reakcióidő, kognitív zavarok, lassabb beszéd, kevésbé erős fájdalom.
A nyugtatók hosszú távú mellékhatásai: emlékezetkiesés, depressziós tünetek (például reménytelenség érzése), szorongás, májelégtelenség, szövetkárosodás, elvonási tünetek (függőség).
Függőségről akkor beszélhetünk, ha a szervezet képtelen normálisan működni gyógyszer nélkül. Amennyiben valaki rendszeresen szed nyugtatót, egy idő után azt érezheti, hogy képtelen leállni vele. Ez sok esetben akkor válik nyilvánvalóvá, ha a beteg átlépi az előírt vagy biztonságos adagot, mivel egyre nagyobb mennyiségre van szüksége belőle ahhoz, hogy elérje a kívánt hatást.
Ennek ellenére nehéz lehet megállapítani, hogy valóban függőségről van-e szó. Viszont a legegyértelműbb jel az, ha képtelen vagy abbahagyni a gyógyszer szedését.
A nyugtatók leggyakoribb elvonási tünetei:
A függőség kialakulásához sok esetben hónapokra van szükség, azonban bizonyos esetekben már csupán néhány hét, sőt rövidebb idő is elegendő.
Ne igyál mellettük alkoholt: mivel az alkohol is úgymond nyugtatóként működik, a szesz és a gyógyszerek együttes fogyasztása ronthat az állapotodon, sőt életveszélyes tünetekhez is vezethet.
Ne szedj különböző nyugtatókat: a különböző nyugtatók egyidejű szedése káros mellékhatásokat okozhat, sőt akár túladagoláshoz is vezethet.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltató tanácsát az egészségügyi állapotoddal kapcsolatos kérdéseidben.
