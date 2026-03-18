Egyetlen ütés elég volt: újra kellett éleszteni a miskolci férfit

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 20:55
Majdnem végzetes volt az ütés. A 64 éves miskolci férfi élet és halál között lebeg.

Súlyos bántalmazás történt Miskolcon: egy 64 éves férfit egyetlen ütés után kellett újraéleszteni, miután a betonra zuhant és életveszélyesen megsérült.

Életveszélyesen megsérült a miskolci férfi. 
Életveszélyben van a miskolci férfi

A férfi vasárnap délután egy dohánybolt előtt keveredett vitába egy helyi férfival. Egyelőre nem tudni, mi váltotta ki a konfliktust, de a 36 éves támadó egy ütéssel próbálta lezárni a szóváltást. Az ütés után a 64 éves férfi a földre esett, és arccal a betonba csapódott. A szemtanúk szerint az ütést követően elterült, majd leállt a szíve. A mentőket riasztották, akik a helyszínen újraélesztették.

A miskolci rohamkocsi érkezett a helyszínre, a mentők stabilizálták az állapotát, majd lélegeztetve szállították kórházba, ahol az intenzív osztályon ápolják. A sérült férfi ismerősei végignézték, ahogy a mentők az életéért küzdenek. Elmondásuk szerint segítettek a hordágyra emelésben és az infúzió tartásában is.

A rendőrök kihallgatták a tanúkat, és segítségükkel sikerült beazonosítani az elkövetőt. A térfigyelő kamerák felvételein az is látható, hogy a férfi az ütés után arccal a betonra esett. Úgy tudni, az életveszélyes sérülést nem maga az ütés, hanem az esés okozta. 

A 64 éves férfi azóta is kórházban van, állapota súlyos, gépek tartják életben. A rendőrség gondatlanságból elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást a 36 éves férfival szemben, aki jelenleg szabadlábon védekezik – derül ki a Tények riportjából.

