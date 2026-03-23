Mentőhelikopter sietett egy súlyosan megégett kislányhoz Hajdúszoboszlóra

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 20:22
A kislány az udvaron játszott, amikor belesett egy forró bográcsba.

Súlyos baleset történt vasárnap Hajdúszoboszlón, egy ötéves kislány komoly égési sérüléseket szenvedett, miután beleesett egy forró bográcsba. A gyereket mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani.

A kislány súlyosan megégett a bogrács miatt, ezért mentőhelikopter szállította kórházba  / Fotó: Forrás: Shutterstock / Készítette: Alexander Gustav

Mentőhelikopter sietett a gyermek segítségére

A mentőhelikopter vasárnap délelőtt érkezett a helyszínre, hogy kórházba szállítsa a gyermeket. A rendelkezésre álló információk szerint a család éppen a kertben tevékenykedett, miközben ételt készítettek, amikor a baleset bekövetkezett. A bogrács alatt már jó ideje égett a tűz, amikor a kislány valamilyen módon hanyatt beleesett a forró lével teli edénybe.

A szülők azonnal reagáltak, kiemelték a gyermeket a bográcsból, majd értesítették a mentőszolgálatot. A környéken tartózkodók egy hirtelen felcsattanó sikolyra és a kétségbeesett kiabálásra lettek figyelmesek, később pedig a mentőhelikopter érkezése is sokakat a helyszínre vonzott.

Úgy tudni, a háromtagú család kertészkedett a délelőtti órákban, miközben a bográcsban már körülbelül egy órája főtt az étel. A baleset váratlanul történt, és a közelben tartózkodók szerint a szülők azonnal segítséget kértek.

A mentők súlyos égési sérülésekkel vitték kórházba a kislányt. A hátán, a karján és a lábán is megégett, jelenleg is kórházi ellátásra szorul - írja a Hajdú-Bihar vármegyei hírportár.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
