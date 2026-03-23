Csónakkal borultak a vízbe a Kis-Dunán: egy embert újra kellett éleszteni

Sokkoló jelenetek játszódtak le március 20-án a Kis-Duna egyik szakaszán este hat óra körül. A Ráckevei Önkéntes Tűzoltóság szerint néhányan egy csónakkal borultak vízbe, amely után egy embert újra kellett éleszteni. A szervezet a közösségi oldalán számolt be az esetről.

Fotó: Ráckevei Önkéntes Tűzoltóság

A Ráckevei Önkéntes Tűzoltóság tagjai március 20-án, azaz péntek este riasztást kaptak: felborult egy csónak és azonnali mentésre van szükség. A következőt közölték az oldalukon:

2026. március 20-án 18:59-kor, ezúttal a Kis-Dunához érkezett riasztás, vízi balesethez. A bejelentés alapján: "Csónakkal beborultak a vízbe, nem tudja hányan voltak benne. Egy másik csónak ment és újraélesztést folytatnak. Hívás közben a partra viszik épp a sérültet"

– kezdték a beszámolót.

Miután intézkedni kezdtek, kiderült, hogy a felborult csónakban ketten voltak, mindketten beleestek a vízbe. A helyiek szúrták ki őket, ők kezdték meg az egyikük újraélesztését is.

Fotó: Ráckevei Önkéntes Tűzoltóság

A parancsnokunktól kapott információk szerint, a jelzett helyen két személy volt a csónakban, mellyel a vízbe borultak. Az egyik személy elmerült, a másik őt a vízből kimentette. Az újraélesztést a helyi lakosok kezdték meg, amely sikeres volt! A helyszínre több mentőegység is érkezett, átvették az újraélesztett személy további ellátását.

Végül a másik vízbe esett áldozat is rosszul lett, neki is segítségre volt szüksége.

Időközben az a személy is rosszul lett, aki a vízből mentést végezte, így őt is ápolták a mentő kollégák. Az egyik személyt súlyos -, míg a másikat könnyű sérüléssel szállították kórházba. Gratulálunk a civil személyeknek a lélekjelenlétükhöz és a sikeres újraélesztéshez!

– közölték a Facebook oldalukon.