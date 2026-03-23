BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Emőke névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Csónakkal borultak a vízbe a Kis-Dunán: egy embert újra kellett éleszteni

csónak
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 07:30
újraélesztésitűzoltó
Pánik Ráckevénél. Csónakkal borultak vízbe a Kis-Dunán. A tűzoltóság szerint két fő esett vízbe, egyiküket újra is kellett éleszteni. A helyiek voltak azok, akik azonnal a segítségükre siettek, amíg a mentők ki nem értek a helyszínre.
M. N.
A szerző cikkei

Sokkoló jelenetek játszódtak le március 20-án a Kis-Duna egyik szakaszán este hat óra körül. A Ráckevei Önkéntes Tűzoltóság szerint néhányan egy csónakkal borultak vízbe, amely után egy embert újra kellett éleszteni. A szervezet a közösségi oldalán számolt be az esetről. 

csónakkal borultak vízbe
Csónakkal borultak vízbe, egyiküket újra kellett éleszteni / Fotó: Ráckevei Önkéntes Tűzoltóság

Csónakkal borultak vízbe

A Ráckevei Önkéntes Tűzoltóság tagjai március 20-án, azaz péntek este riasztást kaptak: felborult egy csónak és azonnali mentésre van szükség. A következőt közölték az oldalukon: 

2026. március 20-án 18:59-kor, ezúttal a Kis-Dunához érkezett riasztás, vízi balesethez. A bejelentés alapján: "Csónakkal beborultak a vízbe, nem tudja hányan voltak benne. Egy másik csónak ment és újraélesztést folytatnak. Hívás közben a partra viszik épp a sérültet"

– kezdték a beszámolót.

Miután intézkedni kezdtek, kiderült, hogy a felborult csónakban ketten voltak, mindketten beleestek a vízbe. A helyiek szúrták ki őket, ők kezdték meg az egyikük újraélesztését is. 

csónakkal borultak vízbe
A helyiek segítettek, amíg a mentők a helyszínre nem értek / Fotó: Ráckevei Önkéntes Tűzoltóság

A parancsnokunktól kapott információk szerint, a jelzett helyen két személy volt a csónakban, mellyel a vízbe borultak. Az egyik személy elmerült, a másik őt a vízből kimentette. Az újraélesztést a helyi lakosok kezdték meg, amely sikeres volt! A helyszínre több mentőegység is érkezett, átvették az újraélesztett személy további ellátását.

Végül a másik vízbe esett áldozat is rosszul lett, neki is segítségre volt szüksége.

Időközben az a személy is rosszul lett, aki a vízből mentést végezte, így őt is ápolták a mentő kollégák. Az egyik személyt súlyos -, míg a másikat könnyű sérüléssel szállították kórházba. Gratulálunk a civil személyeknek a lélekjelenlétükhöz és a sikeres újraélesztéshez!

– közölték a Facebook oldalukon. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu