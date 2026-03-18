Mentőhelikoptert riasztottak: brutális ütközés a magyar főúton

A katasztrófavédelem szörnyű balesetről számolt be szerda reggel: Összeütközött két személygépkocsi a 10-es főúton, Tát térségében, a 47-es kilométerszelvénynél. Az autókban összesen ketten utaztak. A nyergesújfalui hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van - számoltak be az eseményekről.

Rohant a mentőhelikopter, súlyos baleset történt.

Balesetek országszerte szerda reggel

A katasztrófavédelem még két balesetről számolt be a reggeli órákban.

Összeütközött két személygépkocsi Kecskeméten, a Fürdő utca és a Hétvezér utca kereszteződésében. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a baleset helyszínén dolgoznak. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.

Az M0-son pedig egy autó gyulladt fel. A személyautó az M0-s autóút szigetszentmiklósi szakaszán égett, az M5-ös sztráda felé vezető oldalon. A szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet, amely a jármű környezetében lévő avarra és aljnövényzetre is átterjedt. A raj utómunkálatokat végez. Azt érintett útszakaszon torlódásra kell számítani.