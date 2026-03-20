Most érkezett: tömegbaleset történt Solymáron, négy autó csapódott egymásba

Péntek délután következett be a drámai baleset a solymári Rózsika utcában, ahol eddig tisztázatlan körülmények között négy gépjármű ütközött össze. A roncsok a Kápolna utca és a Füves utca közötti útszakaszt torlaszolták el, azonnali riasztást adva a mentőegységeknek.
A helyszínre percek alatt megérkeztek a fővárosi hivatásos tűzoltók, akik jelenleg is végzik a műszaki mentést és biztosítják a terepet. Úgy tudni, a balesethez mentőautó is érkezett, a sérültek állapotáról egyelőre nincs pontos információ. Az érintett útszakaszon a helyszínelés és a mentési munkálatok idején csak félpályán, váltakozva haladhat a forgalom, így az arra közlekedőknek jelentős torlódásra kell készülniük – adta hírül a katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.