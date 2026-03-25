Rohant a mentő a pizzériához: egy férfi életéért küzdöttek a parkolóban

Újra kellett éleszteni egy 40 éves férfit, aki egy pizzéria parkolójában lett rosszul. Szerencsére a helyszínen tartózkodóknak feltűnt, hogy a férfi nem száll ki az autójából, így gyorsan a segítségére siettek, majd mentőt hívtak.
Sokkoló helyzet alakult ki egy Győr-Moson-Sopron vármegyei pizzéria előtt a napokban, amelyről az Országos Mentőszolgálat számolt be szerdán a Facebookon. Egy 40 év körüli férfi érkezett a pizzériához, azonban miután leparkolta az autót, nem hagyta el a járművét, ami gyanús lett a környéken tartózkodóknak, így kis idő múlva a járműhöz mentek.
A férfi nem reagált semmire, így a helyzet súlyossága miatt tárcsázták a segélyhívót. Szerencsére a közelben tartózkodott egy esetkocsi, amely hét perc alatt a helyszínre érkezett. Amíg a mentőre vártak a bejelentők, nekiálltak az újraélesztésnek, amelyet a telefonos utasítások alapján végeztek.
A mentők végül stabil állapotban tudták kórházba szállítani a férfit, a segítségnyújtásnak köszönhetően - áll a Tények.hu cikkében.
