Mással látta szerelmét egy miskolci nő, nem fogta vissza magát: "Elpattant bennem valami"

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 17:50
Lezárult a nyomozás a miskolci nővel szemben.
Rongálás bűntett miatt folytatott eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 24 éves nővel szemben. A helyi elkövető 2025. augusztus 22-én 20 óra körül, féltékenysége miatt betörte a barátja Vörösmarty Mihály úton parkoló autójának hátsó szélvédőjét egy kővel, majd beült a kocsiba, ott megrongálta az utastér berendezéseit is. Az első ülések közötti könyöklőt kitörte, a hátsó ajtó ablaktekerőjét letörte, a visszapillantó tükröt lepattintotta, illetve a hangszóró vezetékeit is kiszakította, majd távozott.

A rendőrök az elkövetőt két nap múlva gyanúsítottként hallgatták ki. A nő beismerő vallomást tett: elmondta, hogy meglátta a barátját az utcán két ismeretlen lánnyal, és rögtön tudta, hogy az egyikkel megcsalja őt, ekkor elpattant hirtelen benne valami, ezért rongálta meg partnere kocsiját.

A Miskolci Rendőrkapitányság az eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek

