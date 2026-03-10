Mással látta szerelmét egy miskolci nő, nem fogta vissza magát: "Elpattant bennem valami"

Rongálás bűntett miatt folytatott eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 24 éves nővel szemben. A helyi elkövető 2025. augusztus 22-én 20 óra körül, féltékenysége miatt betörte a barátja Vörösmarty Mihály úton parkoló autójának hátsó szélvédőjét egy kővel, majd beült a kocsiba, ott megrongálta az utastér berendezéseit is. Az első ülések közötti könyöklőt kitörte, a hátsó ajtó ablaktekerőjét letörte, a visszapillantó tükröt lepattintotta, illetve a hangszóró vezetékeit is kiszakította, majd távozott.

Féltékenységből rongált, elfogták. /Fotó: Gé / MW

Féltékenységből rongált, elfogták

A rendőrök az elkövetőt két nap múlva gyanúsítottként hallgatták ki. A nő beismerő vallomást tett: elmondta, hogy meglátta a barátját az utcán két ismeretlen lánnyal, és rögtön tudta, hogy az egyikkel megcsalja őt, ekkor elpattant hirtelen benne valami, ezért rongálta meg partnere kocsiját.

A Miskolci Rendőrkapitányság az eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek

- írja a police.hu.



