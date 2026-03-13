Horrorbaleset Ausztriában: két autós is áthajtott a halálra gázolt magyar nőn halálos baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 20:45
A 45 éves magyar gyalogost kedden gázolták halálra Alsó-Ausztriában. A sofőr nem állt meg segíteni, tovább hajtott, így a magyar nőn egy másik autó is áthajtott. A cserben hagyó gázoló végül maga jelentkezett egy kamu történettel a rendőrségen, a zsaruk azonban lebuktatták. Ő még most is tagadja tettét.
