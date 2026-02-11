Szívszorító: így emlékeznek meg az Ausztriában meggyilkolt 19 éves magyar lányról

Mint arról a Bors is beszámolt, borzalmas családi dráma rázta meg Felső-Ausztriát, miután egy 51 éves Welsben élő magyar férfi megfojtotta 19 éves lányát, majd magával is végzett. Bár apát és lányát az eset után eltűntként keresték, a horrorra csak azután derült fény, hogy a fiatal nő munkáltatója jelezte, hogy alkalmazottjuk nem jelent meg a munkahelyén. A magyar lányt százak gyászolják, ismerősök és ismeretlenek is megemlékeznek a tragédiájáról.
A 19 éves nő lecsupaszított holttestét és az apát végül három nappal később, a wels-i Wimpassing negyed egyik lakásában találták meg, a lány teste ekkor már bomlásnak indult. Azt azonban a helyszínelők azonnal látták: halálát korántsem baleset, hanem fojtogatás okozta. Ekkor jöttek rá arra is, hogy a gyilkosságot és az öngyilkosságot sem akkor követték el: az már hetekkel korábban, december vége felé történhetett, miután a család éppen hazatért Magyarországról az ünnepek után. Azt, hogy pontosan mikor történt a gyilkosság és az öngyilkosság, egyelőre nem tudni, azt még a boncolás sem tudta ugyanis megállapítani.
Ahogyan azt sem tudni, hogy az apa miért is fordult valójában a lánya ellen; bár a fiatal nő fogyatékossággal élt, úgy tudjuk, hogy ez nem volt súlyos, ellátta magát és dolgozni is tudott.
Mégis, sokak szerint a fogyatékossága miatt végzett az apa a lányával.
A 19 éves lány fogyatékossággal élt, ismételten önkárosító viselkedést tanúsított, és ellátásra szorult
- mondta el a Kornenek Kerstin Kutsam. Gottfried Mitterlehner, a Felső-Ausztriai Tartományi Bűnügyi Rendőrség vezetője azt is hozzátette; eddig nem találtak más okot.
A nyomozás nem talált bizonyítékot más elkövető részvételére. A körülményeket igazságügyi szakértők tisztázzák.
- szögezte le a lapnak. A gyilkosság nemcsak az ismerősöket és a családot, de az egész környéket is sokkolta, még most is elhűlve néznek a horrorházra. Olyannyira megrázták őket a történtek, hogy egy együttérző csoport még virrasztást is szervezett a fiatal magyar nő emlékére. A gyertyagyújtást és virrasztást február 13-án, pénteken a Bäckergasse és a Ringstraße sarkán tartják majd, a megmozdulást szervező egyesület pedig elmondta, hogy mindenkit várnak, aki együttérez a családdal. Hozzáfűzték: emellett ki akarnak állni a férfierőszak ellen és egy olyan világért, amelyben a nők biztonságban élhetnek.
Van segítség!
Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
