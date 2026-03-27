Kocsival hajtottak be az Andrássy úti luxusüzletbe: meglepő helyről jelentkeztek most a rablók

Nem akartak semmit a véletlenre bízni, megtervezték az akciót. Egy 57 éves montenegrói és társa egy 58 éves horvát férfi úgy döntött, hogy 2024. április 15-én kirabolnak egy luxusüzletet, az Andrássy úton. Meg is tették, amiről több kamerafelvétel is készült. A két külföldi férfinak pénteken (március 27-én) kellett volna bíróság elé állnia, de egyikük sem jött el. Hamar kiderül, mi gátolta meg őket ebben.

Kocsival rabolta ki a két férfi a luxusüzlet kirakatát. A tárgyaláson egyikük sem jelent meg / Fotó: Bors

Kocsival törték be a luxusüzlet kirakatát

A két férfi a rablás napján, a harmadik társuk segítségével hozzájutott egy korábban ellopott autóhoz. Ezzel az autóval a horvát és harmadik férfi 2024. április 15-ére virradóan beletolattak a kirakatba, ami tokostul kiszakadt és összetört. A rablók ládákkal szaladtak be az üzletbe, és a polcokról 80 luxusterméket loptak el. Több terméket lesöpörtek, amelyek megrongálódtak és így eladhatatlanná váltak.

Beletolattak a kirakatba a lopott autóval / Fotó: police.hu

Az ellopott termékekkel a tolvajok elmenekültek és egy társasház mélygarázsába vitték azokat, ahol a montenegrói férfi segítségével felvitték az egyik lakásba. Közben a ládákat, a montenegrói férfi kocsija mögött elrejtették. Harmadik társuk a lopáshoz használt autóval elhajtott, majd a járművet hátrahagyva elszökött. Reggel a két vádlott hívott egy taxit, amibe bepakolták a lopott termékeket, és azokat a horvát férfi elvitte az általa használt lakásba.

A rendőrök rendkívül gyorsan dolgoztak, már másnap elfogták a két külföldit, 76 darab terméket megtaláltak, és visszaadták a luxuscégnek. A lopási kár közel 56, 5 millió forint. Mivel több tétel is megsérült, a rongálási kár is tetemes, 10, 5 millió forint.

Több értékes lopott termék is megsérült / Fotó: police.hu

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a két férfit – a montenegróit mint bűnsegédet, másikukat mint társtettest – különösen nagy értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettével, valamint a kirakat, egyes árucikkek és az elkövetéshez használt gépkocsi megrongálásával vádolta meg. A kerületi ügyészség a vádlottakkal szemben börtönbüntetés és kiutasítás kiszabását indítványozta.

Nem jelentek meg a tárgyaláson

Pénteken (március 27-én) a Fővárosi Törvényszéken tartották volna a két vádlott férfi tárgyalását, azonban ők nem jelentek meg. Kiderült, hogy mind a ketten külföldön tartózkodnak egy büntetés-végrehajtási intézményben, ahol kábítószerkereskedelem miatt letartóztatásban vannak. A bíróság újra idézi őket, ezúttal távmeghallgatást kívánnak tartani, tolmács segítségével. Az ügy később folytatódik.