Szerda este nagyszabású rendőrségi akció indult, amelyben kutyás egység, helikopter és rendőrök is részt vettek az angliai Chesterton környékén. Az eset körülbelül este 20:15-kor történt, amikor a mentőautót elvitték a Royal Stoke Egyetemi Kórház elől.

Hajtóvadászatot indított a rendőrség: elloptak egy mentőautót, egy beteggel és egy mentőssel együtt Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A Staffordshire-i rendőrség később megerősítette, hogy egy 31 éves férfit őrizetbe vettek emberrablás, járműlopás, ittas vezetés és egyéb bűncselekmények gyanújával, és jelenleg is rendőrségi fogdában van, ahol ma kihallgatják.

A beszámolók szerint a mentőben nem hagyták benne a kulcsokat az incidens idején – írja a Stoke-on-Trent Live.

A rendőrségnek sikerült utolérnie a mentőautót, addig követték, amíg az meg nem állt egy Esso benzinkútnál az A34-es úton, a Liverpool Road és a London Road kereszteződésénél, Chesterton külterületén.

Kutyás rendőri egységet is bevetettek, átkutatást végeztek a London Road melletti mocsaras területen. A férfi megpróbált elmenekülni, mielőtt a rendőrkutyával megállították és a rendőrök letartóztatták.

A szemtanúkat arra kérik, hogy hívják a rendőrséget a 101-es számon, és hivatkozzanak a március 25-i 743-as ügyszámra – írja a Mirror.