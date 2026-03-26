Hajtóvadászatot indított a rendőrség: elloptak egy mentőautót, egy beteggel és egy mentőssel együtt

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 16:10
Egy beteg és egy mentős is a járműben tartózkodott. A mentőautót még szerda este lopták el egy brit kórház elől.
N.T.
Szerda este nagyszabású rendőrségi akció indult, amelyben kutyás egység, helikopter és rendőrök is részt vettek az angliai Chesterton környékén. Az eset körülbelül este 20:15-kor történt, amikor a mentőautót elvitték a Royal Stoke Egyetemi Kórház elől.

Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A Staffordshire-i rendőrség később megerősítette, hogy egy 31 éves férfit őrizetbe vettek emberrablás, járműlopás, ittas vezetés és egyéb bűncselekmények gyanújával, és jelenleg is rendőrségi fogdában van, ahol ma kihallgatják.

A beszámolók szerint a mentőben nem hagyták benne a kulcsokat az incidens idején – írja a Stoke-on-Trent Live.

A rendőrségnek sikerült utolérnie a mentőautót, addig követték, amíg az meg nem állt egy Esso benzinkútnál az A34-es úton, a Liverpool Road és a London Road kereszteződésénél, Chesterton külterületén.

Kutyás rendőri egységet is bevetettek, átkutatást végeztek a London Road melletti mocsaras területen. A férfi megpróbált elmenekülni, mielőtt a rendőrkutyával megállították és a rendőrök letartóztatták.

A szemtanúkat arra kérik, hogy hívják a rendőrséget a 101-es számon, és hivatkozzanak a március 25-i 743-as ügyszámra – írja a Mirror

 

