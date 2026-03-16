Brutális testi sértés miatt körözi apát és fiát a magyar rendőrség

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 13:20
Életveszélyes sérüléseket okoztak. Körözést adtak ki apa és fia ellen.

Körözést adtak ki apa és fia ellen – közölte a Police.hu. A 49 éves V. József és 22 éves fia Csörögön támadt rá a sértettre.

Fotó: Gé / MW

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága folytat eljárást életveszélyt okozó testi sértés miatt. A gyanú szerint 2026. március 12-én éjjel két férfi bántalmazta Csörögön a 49 éves sértettet, akit a mentők később saját otthonából, életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba.

A bűncselekménnyel összefüggésben – mivel a lakcímükön nem találták őket – a nyomozók elrendelték a körözését a 49 éves V. József 49 éves és a 22 éves V. Richárd csörögi lakosoknak.

A két férfi fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

A Pest vármegyei nyomozók kérik, hogy akik a két férfit látták, jelenlegi tartózkodási helyükkel kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96. telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.

 

