Brutális testi sértés miatt körözi apát és fiát a magyar rendőrség

Körözést adtak ki apa és fia ellen – közölte a Police.hu. A 49 éves V. József és 22 éves fia Csörögön támadt rá a sértettre.

Körözést adtak ki apa és fia ellen brutális testi sértés miatt

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága folytat eljárást életveszélyt okozó testi sértés miatt. A gyanú szerint 2026. március 12-én éjjel két férfi bántalmazta Csörögön a 49 éves sértettet, akit a mentők később saját otthonából, életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba.

A bűncselekménnyel összefüggésben – mivel a lakcímükön nem találták őket – a nyomozók elrendelték a körözését a 49 éves V. József 49 éves és a 22 éves V. Richárd csörögi lakosoknak.

A két férfi fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!