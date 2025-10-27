Ő volt John Gotti, a legstílusosabb gengszter: a sztármaffiózó még Travoltát is behálózta

John Gotti, a “sztárgengszter” 1940. október 27-én látta meg a napvilágot egy 13 gyermekes hamisítatlan olasz családban. Nehéz körülmények között nőtt fel, ezért is fordult rendkívül hamar a bűnözéshez, melyben az egyetlen kitörési lehetőséget látta. Kezdetben csak piti lopásokat hajtott végre, de már egészen fiatalon csatlakozott a Gambino családhoz, mely akkoriban New York egyik legbefolyásosabb maffiacsaládja volt. Villámsebességgel lépkedett fel a ranglétrán, és bárkit eltávolított az útból, aki megpróbálta ebben megakadályozni, így vált a Gambino szindikátus fejévé. A gengszterek világa már a ‘30-as évek óta foglalkoztatta a filmkészítőket, így nem is véletlen, hogy John Gotti személye is számos alkotásban inspirálta a szakmát.
Gotti nem csak kegyetlen előmenetele okán tett szert rendkívüli hírnévre. A maffia többi tagjával ellentétben Gotti kicsit sem élt rejtőzködő bűnöző életet. Feltűnő és drága ruhákban parádézott, rendszeresen nyilatkozott a sajtónak és nem rejtette véka alá, hogy élvezi a reflektorfényt. Kifogástalan stílusának köszönhette a ráaggatott Dapper Don, azaz Jólöltözött Don becenevet is. 1985-ben kivégeztette a Gambino család fejét, Paul Castellano-t, mert attól félt, hogy Castellano-nak hasonló tervei vannak vele és az öccsével. Miután Castellano kikerült a képből, Gotti gyorsan magához ragadta a hatalmat. Bár az Egyesült Államok legnagyobb maffiacsaládját irányította, és egész New York-ot a markában tartotta, a Lucchese család feje, Anthony “Gaspipe” Casso úgy tartotta, “amit Gotti csinált, az a Cosa Nostra számára a vég kezdetét jelentette”.
A Gotti alig négy évvel a maffiafőnök elítélése után készült, és sokak szerint a legpontosabb és leghűbb ábrázolást nyújtja Gottiról. A címszerepet Armand Assante játszotta, akinek később sem volt idegen a gengszterfilmek világa, feltűnt még a Ridley Scott rendezte Amerikai gengszterben is mint Dominic Cattano. A Robert Harmon rendezte filmben nyújtott alakításáért Assante egy Emmy-díjat is bezsebelhetett. A film Gotti felemelkedését és a Gambino család élén elkövetett bűntetteit mutatja be, egészen 1992-es elítéléséig.
A 2018-as Kevin Connolly rendezésében készült filmben John Travolta alakította a Dont. A film a John Gotti és fia, Gotti Jr. bonyolult kapcsolatát járja körbe. Gotti 1992-ben került börtönbe életfogytig tartó szabadságvesztés ítéletével. Fiát, Gotti Juniort a kezdetektől fogva úgy nevelte, hogy egy napon majd apja nyomdokaiba lépjen és tovább vezesse a Gambino családot. Ám a fiú megelégeli a bűnöző életet és 1999-ben, utoljára meglátogatja apját a börtönben, hogy közölje vele döntését. Az ifjabb Gottira évekig húzódó jogi hercehurca várt, de az ügyészség évekkel később felfüggesztette az ügyét.
