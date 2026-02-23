Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Késelésbe torkollott a szülinapi buli a Mol Campuson: kiderült, mi történt a Virtu étteremben

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 17:20
A 19 éves fiatal egy szülinapi bulin ragadott kést, pár percen belül két embernek is nekitámadt a Mol Campus éttermében. A Virtu étteremből egy könnyebb és egy súlyos sérültet vittek kórházba. A férfi csoda, hogy túlélte a támadást, a szúrás ugyanis létfontosságú szervet is ért.

Mentősök és rendőrök szállták meg szombaton (február 21.) este a Mol Campus újbudai luxusétkezdéjét, a Virtu étterem csarnokát. A Budapest legmagasabban fekvő éttermeként ismert Virtuban ugyanis késelésig fajult egy születésnapi buli: két társaság olyan brutálisan ugrott egymásnak, hogy egy 19 éves fiatal két férfit is megsebesített.

Virtu étterem, Mol campus, Újbuda
A Mol Campus tetején helyezkedik el az exkluzív Virtu étterem. Itt támad rá a 19 éves fiatal egy másik társaságra. Egyikük súlyosan megsérült    Fotó: Wikipádia

Szülinapi buli torkollott késelésbe a Virtu étterembe

Úgy tudni, hogy a két társaság egy ideig békében vacsorázott egymás mellett az étteremben, amikor éjfél környékén valamin összeszólalkoztak. A vita csakhamar dulakodássá fajult, melynek végén a 19 éves fiatal kést rántott és többeket megsebesített. A rendőrség elárulta lapunknak, egyikük súlyosan megsérült:

A rendelkezésre álló adatok szerint február 21-én éjszaka két társaság összeszólalkozott, verekedni kezdtek, melynek során egy férfi két másik férfit megszúrt. Egyikük életveszélyes, másikuk könnyű sérüléseket szenvedett

 - mondta el a Borsnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Úgy tudjuk, hogy a történtek után mindkét férfit kórházba szállították, míg a rendőrség emberölés kísérlete miatt nyomoz az ügyben:

A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett kísérlete miatt indított eljárást. A feltételezett elkövetőt, egy 19 éves férfit egy napon belül elfogták, gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették, további egy embert pedig csoportosan elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként

 - magyarázták. A Fővárosi Főügyészség elárulta, hogy a 19 éves fiatal mindössze pár percen belül elintézte a két másik férfit. Vélhetően csupán a véletlennek köszönhető, hogy nem történt tragédia, a szúrások ugyanis létfontosságú szerveket is értek:

A 19 éves pár percen belül - a megtámadottak létfontosságú szerveit is támadva - két személyt megszúrt. A rendőrség a szurkáló férfit vasárnap este őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatta ki a több ember sérelmére elkövetett emberölés miatt

 - közölte a Fővárosi Főügyészség. Hozzáfűzték, hogy indítványozták a férfi letartóztatását:

- Az ügyészség álláspontja szerint vele szemben csak a legsúlyosabb kényszerintézkedés elrendelése alkalmas a szökés, elrejtőzés, az eljárás meghiúsításának, valamint a bűnismétlés veszélyének a kiküszöbölésére. Az ügynek jelenleg még egy szabadlábon védekező, a hatóságnál jelentkező gyanúsítottja van, akit a rendőrség csoportosan elkövetett garázdaság miatt hallgatott ki - szögezték le. 

A letartóztatásról vélhetően holnap, azaz kedden dönt majd a nyomozati bíró. 

 

