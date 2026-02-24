Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Tragédia: lezuhant egy katonai helikopter Iránban, többen meghaltak

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 10:10
helikopterlezuhanttragédia
Négyen életüket vesztették a tragédiában.

Zöldség- és gyümölcspiacra zuhant az iráni hadsereg egyik helikoptere kedden az ország középső részén fekvő Iszfahán tartományban, a katasztrófában négyen életüket vesztették - közölte az iráni állami média.

gyertya, gyász, tragédia, halál
Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A helikopter a Teherántól 330 kilométerre található Dorcse településen zuhant le gyakorlórepülés közben. A balesetben a pilóta, a másodpilóta és két kereskedő vesztette életét. A becsapódás után tűz keletkezett, amelyet a tűzoltók már eloltottak.

Az iráni légiflottában számos olyan légijármű üzemel, amelyet még az 1979-es iszlám forradalom előtt szereztek be, és a nyugati szankciók miatt beszerezhetetlen alkatrészek miatt meglehetősen nehéz a karbantartásuk.

Az utóbbi években több hasonló baleset történt: legutóbb az iráni légierő egyik amerikai gyártmányú F-4-es vadászgépe zuhant le Hamadán tartományban gyakorlórepülés közben; a pilóta életét vesztette. Ez volt a második súlyos katonai légibaleset egy héten belül az országban - írja az MTI.

 

