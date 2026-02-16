Repülőgépbalesetben halt meg egy házaspár, egyetlen túlélő maradt

Repülőgépbalesetben halt meg egy házaspár, miután a kisrepülőgépük az amerikai Texas államban zuhant le egy koszos szélvédő miatt. A házaspár kutyája élte túl egyedül a szörnyű balesetet.
A tragédia helyi idő szerint szerda este történt, miután egy Beechraft A36 típusú kisrepülőgép 17 óra 30 perc környékén egy villanyvezetéknek repült, és egy házsor közelében ért földet. A zuhanás előtt a repülőgépen tartózkodó házaspár, Ron és Barbara Timmermans rádión jelezte, hogy kényszerleszállásra készülnek, ekkor találták el a vezetéket.
A Daily Mail által megszerzett FAA (Federal Aviation Administration) baleseti jelentése szerint a kényszerleszállási kísérletet a szélvédőt borító olaj miatt kellett végrehajtaniuk. A házaspár sajnos nem élte túl a szörnyű tragédiát, kutyájuk azonban, aki velük utazott a repülőgépen, csodával határos módon sértetlenül megúszta a balesetet.
Nagyon hangos volt, mintha valami összetört volna. Hallani lehetett, ahogy a fém összetörik
– mondta a balesetről Mary An Shoulders, egy helyi lakos a KLTV-nek.
A házaspár repülési vállalkozást működtetett Orlando környékén, Ron oktatásra szakosodott. Azok a kollégák, akik évekig repültek vele, azt mondták, hogy nagyon fog nekik hiányozni.
Ron fontos szerepet játszott több száz pilóta kiképzésében az évek során.
– nyilatkozta a Florida Aviation Network a KVUE-nak. A hatóságok szerint kutyájukat családtagok fogadják örökbe - olvasható az NY Post cikkében.
