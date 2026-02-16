Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Lilla, Julianna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Repülőgépbalesetben halt meg egy házaspár, egyetlen túlélő maradt

repülőgépbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 08:20
tragédiakutya
A baleset egy koszos szélvédő miatt történt. A repülőgépbalesetben életét vesztette egy házaspár.

Repülőgépbalesetben halt meg egy házaspár, miután a kisrepülőgépük az amerikai Texas államban zuhant le egy koszos szélvédő miatt. A házaspár kutyája élte túl egyedül a szörnyű balesetet. 

A repülőgépbaleset egyetlen túlélője az áldozatok kiskutyája
A repülőgépbaleset egyetlen túlélője az áldozatok kiskutyája
Fotó: Pixabay

A repülőgépbaleset egyetlen túlélője egy kutya 

A tragédia helyi idő szerint szerda este történt, miután egy Beechraft A36 típusú kisrepülőgép 17 óra 30 perc környékén egy villanyvezetéknek repült, és egy házsor közelében ért földet. A zuhanás előtt a repülőgépen tartózkodó házaspár, Ron és Barbara Timmermans rádión jelezte, hogy kényszerleszállásra készülnek, ekkor találták el a vezetéket.  

A Daily Mail által megszerzett FAA (Federal Aviation Administration) baleseti jelentése szerint a kényszerleszállási kísérletet a szélvédőt borító olaj miatt kellett végrehajtaniuk. A házaspár sajnos nem élte túl a szörnyű tragédiát, kutyájuk azonban, aki velük utazott a repülőgépen, csodával határos módon sértetlenül megúszta a balesetet. 

Nagyon hangos volt, mintha valami összetört volna. Hallani lehetett, ahogy a fém összetörik 

– mondta  a balesetről Mary An Shoulders, egy helyi lakos a KLTV-nek. 

A házaspár repülési vállalkozást működtetett Orlando környékén, Ron oktatásra szakosodott. Azok a kollégák, akik évekig repültek vele, azt mondták, hogy nagyon fog nekik hiányozni.  

Ron fontos szerepet játszott több száz pilóta kiképzésében az évek során.

– nyilatkozta a Florida Aviation Network a KVUE-nak. A hatóságok szerint kutyájukat családtagok fogadják örökbe - olvasható az NY Post cikkében

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu