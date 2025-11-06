Elszabadultak a járólapok, borzasztó autóbaleset történt Somogysámsonnál

Súlyos sérüléseket okoztak az elszabadult járólapok Somogysámson közelében. Hatalmas eső esett aznap és a sofőr nem rögzítette a rakományát kellőképpen, aminek meg is lett a következménye. A balesetben többen megsérültek.
Közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat a Kaposvári Járási Ügyészség egy nővel szemben, aki az útviszonyoknak nem megfelelő módon vezetett és ezzel súlyos sérülést okozott magának, utasának és egy másik jármű sofőrjének 2024 szeptemberében.
A nő csomagtartójában hat doboznyi, összesen 106 kilogramm, rögzítetlen járólapot szállított. Bár a sofőr viszonylag lassan haladt, de a rossz útviszonyokhoz képest a rakomány súlya miatt a járműve nem bírta el ezt a terhet, így megcsúszott a vizes úton, és hiába próbált meg ellenkormányzással korrigálni, átsodródott a másik sávba - számol be róla a sonline.hu.
Sajnálatos módon szemből érkezett egy tehergépkocsi, mely nem tudta elkerülni az ütközést és a teherautó alá szorult a jármű eleje. A járólapok pedig az utastérbe özönlöttek. A balesetben két nő súlyosan, míg a teherautó sofőrje könnyebben megsérült.
