A súlyos beteg Mirkó a hideg ellenére is kipróbálta a szánkózást

Mirkó járása egyre nehezebb, a séták rövidebbek és fárasztóbbak lettek, és a hideg különösen megterheli a szervezetét. A Duchenne-féle izomsorvadás lassan, de könyörtelenül határozza meg a kisfiú mindennapjait, és édesanyja, Dékány Tímea életét is, aki egyedül neveli beteg gyermekét. Bár a hideg kifejezetten megterheli a kisfiút, Mirkó mindenekelőtt gyerek: amikor meglátta a havat, felült a szánkóra, és néhány rövid, boldog pillanatra élvezte a tél varázsát.

Mirkó a Duchenne-szindróma ellenére is gyerek marad: élvezi a hó minden pillanatát. (Fotó: Olvasói)

„Jó néha csak lenni és nem törődni a betegséggel” - Így szánkózik a Duchenne-szindrómás Mirkó

Tímea minden erejével igyekszik összegyűjteni a támogatást, hogy Mirkó megkaphassa az életmentő Dubai génterápiát, amely képes lassítani vagy megállítani a betegség előrehaladását. Ennek hiánya rendkívül veszélyes: ha a kezelés nem történik meg időben, a kisfiú légző- és szívizmái is elsorvadhatnak, ami számára végzetes lehet.

Ez a hideg, havas idő sajnos nem igazán kedvez Mirkó izomzatának, sőt kifejezetten megterhelő számára. Tudjuk, hogy ilyenkor jobban kell figyelnünk rá, óvatosnak lennünk, mert a hideg nem az ő barátja. De Mirkó mindenekelőtt gyerek. Egy olyan kisfiú, aki rajong a hóért, a szánkózásért, a téli varázslatért… És amikor így csillog a szeme, nem tudunk nemet mondani. Ezért engedtünk a szívünknek, és csak egy rövid időre, nagyon odafigyelve kipróbáltuk

- osztotta meg az anyuka a téli mosolygós képeket a Mirkóval legyőzzük Duchennet közösségi oldalán.

A kisfiú szánkózása nem csupán játék volt, egy apró, mégis értékes pillanat a gyerekkorából, amelyet a betegség sosem vehet el. Mirkó mosolya és öröme minden alkalommal emlékezteti Tímeát, hogy mennyire fontos minden apró pillanat az életben, a boldogság és az öröm.

Mirkó minden nap felkel, és élni akarja azt a gyermekkort, ami minden kisfiúnak járna. Azonban nagyon sokat járunk orvoshoz, terápiákra, jótékonysági koncertekre. Jó néha csak lenni és nem törődni a betegséggel. Élvezni a havat, azt, hogy együtt vagyunk, és ebben a pillanatban minden jó

- meséli Tímea azt a kis örömöt, amikor Mirkóval egy kicsit elfelejthetik a betegséget.