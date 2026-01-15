Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Loránd, Lóránt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A súlyos beteg Mirkó a hideg ellenére is kipróbálta a szánkózást

szívszorító történet
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 08:30
szívszorító üzenetMirkó királyfi
A tízéves Mirkó angyalarcú kisfiú, akinek mosolya mindenkit levesz a lábáról. Azonban a kisfiú súlyos genetikai betegséggel, Duchenne-féle izomsorvadással él, amely lassan építi le az izmait. A kisfiú ennek ellenére is elsősorban gyerek és nagyon örül a hónak, még akkor is, ha ez nem tesz neki jót. Mutatjuk a részleteket Mirkó téli élményéről!

Mirkó járása egyre nehezebb, a séták rövidebbek és fárasztóbbak lettek, és a hideg különösen megterheli a szervezetét. A Duchenne-féle izomsorvadás lassan, de könyörtelenül határozza meg a kisfiú mindennapjait, és édesanyja, Dékány Tímea életét is, aki egyedül neveli beteg gyermekét. Bár a hideg kifejezetten megterheli a kisfiút, Mirkó mindenekelőtt gyerek: amikor meglátta a havat, felült a szánkóra, és néhány rövid, boldog pillanatra élvezte a tél varázsát.

Mirkó
Mirkó a Duchenne-szindróma ellenére is gyerek marad: élvezi a hó minden pillanatát. (Fotó: Olvasói) 

„Jó néha csak lenni és nem törődni a betegséggel” - Így szánkózik a Duchenne-szindrómás Mirkó

Tímea minden erejével igyekszik összegyűjteni a támogatást, hogy Mirkó megkaphassa az életmentő Dubai génterápiát, amely képes lassítani vagy megállítani a betegség előrehaladását. Ennek hiánya rendkívül veszélyes: ha a kezelés nem történik meg időben, a kisfiú légző- és szívizmái is elsorvadhatnak, ami számára végzetes lehet.

Ez a hideg, havas idő sajnos nem igazán kedvez Mirkó izomzatának, sőt kifejezetten megterhelő számára. Tudjuk, hogy ilyenkor jobban kell figyelnünk rá, óvatosnak lennünk, mert a hideg nem az ő barátja. De Mirkó mindenekelőtt gyerek. Egy olyan kisfiú, aki rajong a hóért, a szánkózásért, a téli varázslatért… És amikor így csillog a szeme, nem tudunk nemet mondani. Ezért engedtünk a szívünknek, és csak egy rövid időre, nagyon odafigyelve kipróbáltuk

- osztotta meg az anyuka a téli mosolygós képeket a Mirkóval legyőzzük Duchennet közösségi oldalán. 

A kisfiú szánkózása nem csupán játék volt, egy apró, mégis értékes pillanat a gyerekkorából, amelyet a betegség sosem vehet el. Mirkó mosolya és öröme minden alkalommal emlékezteti Tímeát, hogy mennyire fontos minden apró pillanat az életben, a boldogság és az öröm. 

Mirkó minden nap felkel, és élni akarja azt a gyermekkort, ami minden kisfiúnak járna. Azonban nagyon sokat járunk orvoshoz, terápiákra, jótékonysági koncertekre. Jó néha csak lenni és nem törődni a betegséggel. Élvezni a havat, azt, hogy együtt vagyunk, és ebben a pillanatban minden jó

- meséli Tímea azt a kis örömöt, amikor Mirkóval egy kicsit elfelejthetik a betegséget.

A Duchenne-szindróma nemcsak a gyermekkort, hanem az egész életet megváltoztatja. A betegség előrehaladtával a légző- és szívizmok is érintettek lesznek, így a mindennapi élet egyre nagyobb odafigyelést igényel. Mirkó nemrég elesett, ami hatalmas aggodalmat váltott ki Tímeából, aki egyedülálló anyukaként minden erejével harcol fia mellett.

A szorongás belopódzott az életünkbe, és úgy érzem, már mindig velünk marad, ezért olyan fontosak ezek a pillanatok, amikor együtt élvezhetjük, hogy vagyunk

- meséli Tímea. 

A legígéretesebb kezelés a Dubai génterápia, amely a Duchenne-betegség gyógyítására irányul. Az összeg azonban körülbelül 1 milliárd forint, melyből Mirkónak mindössze 10% áll rendelkezésre. Az összefogás és a támogatások ezért elengedhetetlenek.

Nehéz és ijesztő ez az út a Duchenne ellen, de boldog vagyok, hogy én vagyok Mirkó anyukája. Ő az én mindenem. A mosolyával és a szeretetével minden akadályon átsegít. Mirkó az erőm, a reményem, a legnagyobb ajándékom

- vallja kitartóan Dékány Tímea Mirkó édesanyja.

Több jótékonysági koncertet is szerveztek Mirkónak. A Szegdi Somogyi Könyvtár által szervezett jótékonysági koncert nemcsak szórakoztató est volt, hanem Mirkó támogatásának élő példája is. Felléptek a Premier Művészeti Szakgimnázium növendékei és tanárai, és a közönség a hatvanas évektől napjainkig hallhatott népszerű hazai és külföldi slágereket, musical részleteket. Az összefogás és a zene erejével Mirkó továbbra is élheti a gyerekkor apró örömeit, és mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a következő koncert még több mosolyt csaljon az arcára.

Érdekel még hasonló történet? Nézd meg videón:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu