Rejtett kamerát szerelt a női mosdóba az M4-es pihenőnél – lebukott a kukkoló

kamera
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 17:35
m4-esrendőrség
A kukkoló nem tudott elbújni. A kamera előkerült.

Február végén egy édesapa tett bejelentést a rendőrségen, miután lánya az M4-es autóút egyik pihenőhelyének női mosdójában egy oda nem illő kamerát vett észre.

Rejtett kamera volt a mosdóban
Kamera a mosdóban

A lány elmondta, hogy amikor belépett a mellékhelyiségbe, egy számára ismeretlen férfi tartózkodott ott. A férfi bocsánatot kért, majd gyorsan távozott a mosdóból. A fiatal csak néhány perccel később figyelt fel arra, hogy valaki egy kamerát rögzített a falra, amely az illemhely irányába volt beállítva.

Nem sokkal később ugyanaz a férfi ismét megjelent a mosdóban, majd rövid időn belül sietve autóba ült és elhagyta a pihenőt. Amikor a lány édesapja is bement a mellékhelyiségbe, a kamerát már nem találták a falon. A történtekről értesítették a rendőrséget. A ceglédi nyomozók gyors adatgyűjtést és elemzést végeztek, amelynek eredményeként néhány órán belül azonosították a feltételezett elkövetőt. 

A 49 éves K. Tamást abonyi otthonában fogták el, majd a Ceglédi Rendőrkapitányságra állították elő. A lakásában tartott kutatás során több, az ügyhöz köthető tárgyat is lefoglaltak, köztük a kamera rögzítéséhez használt kétoldalú ragasztószalagot, a felszereléshez szükséges eszközöket, valamint laptopokat és a férfi mobiltelefonját.

A gyanúsított részletes vallomást tett a nyomozóknak. Elismerte, hogy ő helyezte el a kamerát a mosdóban, és azt mondta, hogy cselekedetét egyfajta betegség motiválta. A Ceglédi Rendőrkapitányság személyes adattal visszaélés gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a férfi ellen, aki jelenleg szabadlábon védekezik– írja a Police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu