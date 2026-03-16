Rejtett kamerát szerelt a női mosdóba az M4-es pihenőnél – lebukott a kukkoló

Február végén egy édesapa tett bejelentést a rendőrségen, miután lánya az M4-es autóút egyik pihenőhelyének női mosdójában egy oda nem illő kamerát vett észre.

Rejtett kamera volt a mosdóban

Illusztráció: New Africa / Shutterstock

Kamera a mosdóban

A lány elmondta, hogy amikor belépett a mellékhelyiségbe, egy számára ismeretlen férfi tartózkodott ott. A férfi bocsánatot kért, majd gyorsan távozott a mosdóból. A fiatal csak néhány perccel később figyelt fel arra, hogy valaki egy kamerát rögzített a falra, amely az illemhely irányába volt beállítva.

Nem sokkal később ugyanaz a férfi ismét megjelent a mosdóban, majd rövid időn belül sietve autóba ült és elhagyta a pihenőt. Amikor a lány édesapja is bement a mellékhelyiségbe, a kamerát már nem találták a falon. A történtekről értesítették a rendőrséget. A ceglédi nyomozók gyors adatgyűjtést és elemzést végeztek, amelynek eredményeként néhány órán belül azonosították a feltételezett elkövetőt.

A 49 éves K. Tamást abonyi otthonában fogták el, majd a Ceglédi Rendőrkapitányságra állították elő. A lakásában tartott kutatás során több, az ügyhöz köthető tárgyat is lefoglaltak, köztük a kamera rögzítéséhez használt kétoldalú ragasztószalagot, a felszereléshez szükséges eszközöket, valamint laptopokat és a férfi mobiltelefonját.

A gyanúsított részletes vallomást tett a nyomozóknak. Elismerte, hogy ő helyezte el a kamerát a mosdóban, és azt mondta, hogy cselekedetét egyfajta betegség motiválta. A Ceglédi Rendőrkapitányság személyes adattal visszaélés gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a férfi ellen, aki jelenleg szabadlábon védekezik– írja a Police.hu.