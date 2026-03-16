Munka Törvénykönyve – Mihez van joga a főnöknek?

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 11:15
A digitalizáció, a távmunka és az okoseszközök elterjedése új lehetőségeket adott a munkáltatóknak, de ezzel párhuzamosan erősödtek a munkavállalói jogok is. Ezúttal annak jártunk utána, hogy mely esetekben jogos vagy jogtalan a munkahelyi megfigyelés.
A munkavállalók alap esetben arra koncentrálnak, hogy a saját jogaikkal legyenek tisztában, pedig ugyan olyan fontos tudniuk, hogy a Munka Törvénykönyve szerint milyen jogokkal bírnak a munkáltatók. Ezek közül a munkahelyi megfigyelés rendkívül ingoványos talajon mozog. A Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat, legyen szó az e-mailek ellenőrzéséről, a céges telefonok és autók használatáról, a kamerák felszereléséről vagy a teljesítmény nyomonkövetéséről.

A jogtalan munkahelyi megfigyelés súlyos gdpr sértést jelent
A munkahelyi megfigyelés szigorú szabályozás alá esik. 
  • Munkavállalóként érdemes tisztában lenni nemcsak a saját, hanem a munkáltató jogaival is.
  • A munkáltató ellenőrizheti a céges e-mailjeinket, valamint a privát üzeneteinket ha munkahelyi számítógépen nyitjuk meg?
  • Lehallgathatják a céges telefonokat, telepíthetnek a céges gépekre kémprogramokat?
  • Hová és milyen célból szerelhetnek fel kamerákat?
  • Munkaidőn kívül is ellenőrizheti a céges autók GPS adatait?
  • Hova fordulhatunk jogorvoslatért?
     

A munkahelyi megfigyelés szabályai, lehetőségei

Emailek ellenőrzése

Alapszabály, hogy ha az e-mail-fiók a munkáltató tulajdona, akkor annak használatát ellenőrizheti, ugyanis jogosult azt vizsgálni, hogy a munkavállaló a céges eszközt munkavégzésre használja-e.

Nagyon fontos, hogy előzetesen tájékoztatni kell a dolgozót az ellenőrzés lehetőségéről, mely nem sértheti az emberi méltóságot, magánlevelezés pedig csak akkor vizsgálható, ha annak tiltása egyértelmű volt.

A privát e-mail és közösségi üzenetek tabu terület! A munkáltatónak nincs joga a munkavállaló saját email-fiókját, üzeneteit, közösségi média privát beszélgetéseit ellenőrizni, még akkor sem, ha azokat munkahelyi számítógépen nyitja meg. A magánszféra védelme alapjog, amelyet a GDPR különösen erősen véd.

Lehallgat a főnököm?

A telefonbeszélgetéseket csak szigorú feltételekkel lehet lehallgatni. Call centerekben vagy ügyfélszolgálatokon azonban rögzíthetők a hívások, ha erről előzetesen tájékoztatják az alkalmazottat, és a cél jogszerű például minőségbiztosítás, panaszkezelés. A titkos munkahelyi lehallgatás büntetőjogi következményekkel járhat.

Ha a munkáltató biztosít céges mobiltelefont vagy belső chatrendszert, akkor azok használata ellenőrizhető, amennyiben erről írásos tájékoztatás történt. Az ellenőrzésnek célhoz kötöttnek kell lennie.

Titkos megfigyelés, kémprogramok

Rejtett programok telepítése, például billentyűleütés-figyelő szoftver általában jogellenesnek minősül a Munka Törvénykönyve szerint, kivéve rendkívül indokolt, súlyos esetekben. Az arányosság elve – a munkáltató csak olyan mértékben korlátozhatja vagy ellenőrizheti a munkavállalót, amennyire az a cél eléréséhez feltétlenül szükséges – kulcsfontosságú: nem lehet minden dolgozót potenciális jogsértőként kezelni.

A jogtalan megfigyelés a személyiségi jog megsértése
A Munka Törvénykönyve szigorúan szabályozza a dolgozók megfigyelését. 
Tájékoztatáshoz való jog

A munkáltató köteles adatkezelési tájékoztatót adni minden munkavállalónak, ismertetni az esetleges ellenőrzések módját és célját, és meg kell jelölniük az adatkezelés időtartamát. Ha ez elmarad, az ellenőrzés jogsértő lehet, még akkor is, ha egyébként céges eszközről van szó.

Kamera felszerelése

A munkáltató vagyonvédelem, balesetmegelőzés, és beléptetés ellenőrzése céljából telepíthet kamerát. Ez azonban nem használható a dolgozók folyamatos megfigyelésére.

A munkahelyi kamera szabályzat szigorúan tiltja, hogy azokban a helyiségekben, ahol a munkavállaló magánszférája kiemelten védett (mosdóban, öltözőben, pihenőszobában) kamera legyen felszerelve. Ez súlyos személyiségi jogsértés lenne.

A kamera nem irányulhat kizárólag annak ellenőrzésére, hogy a dolgozó „dolgozik-e”. A megfigyelés nem lehet az állandó pszichológiai nyomásgyakorlás eszköze. A hatósági gyakorlat szerint a cél nem lehet pusztán teljesítménykontroll.

Az alkalmazásáról jól látható tájékoztatót kell kihelyezni, belső szabályzatban rögzíteni kell a működést, meg kell jelölni az adatkezelőt, aki láthatja a felvételeket, és azt is, hogy ezeket meddig őrzik meg és ki férhet hozzá. Rejtett kamera alkalmazása általában jogellenes.

Általános gyakorlat szerint a felvételeket rövid ideig – tipikusan néhány napig – lehet tárolni, kivéve, ha incidens történt. A korlátlan archiválás alapesetben nem megengedett.

GPS és céges járműkövetés

Céges autó esetén a GPS használata jogszerű lehet, ha a cél a jármű védelme vagy a fuvarszervezés, és a dolgozót előzetesen tájékoztatják erről. Munkaidőn kívül követni a dolgozó által használt gépjárművet súlyos adatvédelmi jogsértésnek minősül.

Ellenőrzik a teljesítményt

A munkáltató digitális eszközökkel ellenőrizheti a dolgozó belépési idejét a munkahelyére, a leadott feladatokat és az ügyintézési időt. Nem figyelhet azonban aránytalan részletességgel minden kattintást vagy képernyőmozgást.

A munkavállaló jogorvoslati lehetőségei

A dolgozó jogait törvények védik, ezért ha a dolgozó úgy érzi, hogy megfigyelése jogellenes, akkor panaszt tehet a munkáltatónál, az adatvédelmi hatósághoz fordulhat, vagy bírósági eljárást indíthat személyiségi jog megsértése miatt.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
