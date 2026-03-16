Munka Törvénykönyve – Mihez van joga a főnöknek?

A munkavállalók alap esetben arra koncentrálnak, hogy a saját jogaikkal legyenek tisztában, pedig ugyan olyan fontos tudniuk, hogy a Munka Törvénykönyve szerint milyen jogokkal bírnak a munkáltatók. Ezek közül a munkahelyi megfigyelés rendkívül ingoványos talajon mozog. A Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat, legyen szó az e-mailek ellenőrzéséről, a céges telefonok és autók használatáról, a kamerák felszereléséről vagy a teljesítmény nyomonkövetéséről.

A munkahelyi megfigyelés szigorú szabályozás alá esik.

Munkavállalóként érdemes tisztában lenni nemcsak a saját, hanem a munkáltató jogaival is.

A munkáltató ellenőrizheti a céges e-mailjeinket, valamint a privát üzeneteinket ha munkahelyi számítógépen nyitjuk meg?

Lehallgathatják a céges telefonokat, telepíthetnek a céges gépekre kémprogramokat?

Hová és milyen célból szerelhetnek fel kamerákat?

Munkaidőn kívül is ellenőrizheti a céges autók GPS adatait?

Hova fordulhatunk jogorvoslatért?



A munkahelyi megfigyelés szabályai, lehetőségei

Emailek ellenőrzése

Alapszabály, hogy ha az e-mail-fiók a munkáltató tulajdona, akkor annak használatát ellenőrizheti, ugyanis jogosult azt vizsgálni, hogy a munkavállaló a céges eszközt munkavégzésre használja-e.

Nagyon fontos, hogy előzetesen tájékoztatni kell a dolgozót az ellenőrzés lehetőségéről, mely nem sértheti az emberi méltóságot, magánlevelezés pedig csak akkor vizsgálható, ha annak tiltása egyértelmű volt.

A privát e-mail és közösségi üzenetek tabu terület! A munkáltatónak nincs joga a munkavállaló saját email-fiókját, üzeneteit, közösségi média privát beszélgetéseit ellenőrizni, még akkor sem, ha azokat munkahelyi számítógépen nyitja meg. A magánszféra védelme alapjog, amelyet a GDPR különösen erősen véd.

Lehallgat a főnököm?

A telefonbeszélgetéseket csak szigorú feltételekkel lehet lehallgatni. Call centerekben vagy ügyfélszolgálatokon azonban rögzíthetők a hívások, ha erről előzetesen tájékoztatják az alkalmazottat, és a cél jogszerű például minőségbiztosítás, panaszkezelés. A titkos munkahelyi lehallgatás büntetőjogi következményekkel járhat.