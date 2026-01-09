Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Nem jutott messzire a kábítószer-kereskedő: otthonában fogták el a fiatal nőt

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 11:05
Többféle szert is lefoglalt tőle a rendőrség. A kábítószer-kereskedőre saját házában csaptak le a hatóságok.
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság nyomozói elfogtak egy 31 éves nőt kábítószer-kereskedelem és kábítószer-birtoklás gyanúja miatt.

Otthonában csaptak le a kábítószer-kereskedőre
Fotó: Illusztráció - Pexels

Több szert is találtak a kábítószer-kereskedő otthonában

A díler 2025 decemberében bukott le, miután több embernek is kristályt adott el. A rendőrség házkutatást tartott az otthonában, ahol hét csomagban összesen két gramm fehér port, három gramm kristályt, zöld növényi őrleményt, valamint több, a kábítószer-kereskedelemhez kapcsolódó eszközt találtak és foglaltak le.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a kábítószerek és pszichoaktív anyagok fogyasztása során az alábbi tünetek jelentkezhetnek:

  • szédülés,
  • felgyorsult pulzus,
  • légszomj,
  • hangulatingadozás,
  • szorongás, pánikroham,
  • zavartság, remegés.

A kristály fogyasztása erős pszichés függőséget válthat ki, ami hosszú távon súlyos egészségkárosodáshoz vezethet.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményről rendelkezik információval, tegyen bejelentést a 06-80-555-111-es telefonszámon vagy a 112-es segélyhívón.

