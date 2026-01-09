Nem jutott messzire a kábítószer-kereskedő: otthonában fogták el a fiatal nőt

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság nyomozói elfogtak egy 31 éves nőt kábítószer-kereskedelem és kábítószer-birtoklás gyanúja miatt.
A díler 2025 decemberében bukott le, miután több embernek is kristályt adott el. A rendőrség házkutatást tartott az otthonában, ahol hét csomagban összesen két gramm fehér port, három gramm kristályt, zöld növényi őrleményt, valamint több, a kábítószer-kereskedelemhez kapcsolódó eszközt találtak és foglaltak le.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a kábítószerek és pszichoaktív anyagok fogyasztása során az alábbi tünetek jelentkezhetnek:
A kristály fogyasztása erős pszichés függőséget válthat ki, ami hosszú távon súlyos egészségkárosodáshoz vezethet.
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményről rendelkezik információval, tegyen bejelentést a 06-80-555-111-es telefonszámon vagy a 112-es segélyhívón.
