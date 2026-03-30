Bíróság elé hurcolták a jégkorongedzőt: verbálisan és fizikálisan bántalmazta kiskorú tanulóit

Kecskemétet rázta meg egy megdöbbentő esemény, amikor egy jégkorongedzőt vittek bíróság elé bántalmazási vádak miatt.

Jégkorongedző bántalmazta diákjait

Mivel vádolják a jégkorongedzőt?

A 65 éves edző 2021 és 2023 között a fiatal sportolókkal szembeni megalázó viselkedése és bántalmazása rendszeressé vált - edzései emiatt feszült, félelemmel teli légkörben zajlottak.

A vádirat szerint az edző módszerei az utánpótláskorú sportolók felkészítése és versenyeztetése során eltértek a kiskorúakkal szemben elvárható pedagógiai normáktól.

Az edző méltatlan bánásmódja - trágár, megalázó és vulgáris kifejezések használata, kiabálás, valamint kiszámíthatatlan agresszivitása - félelembe taszította tanulóit. Elmondások szerint többször indulatkitörései is voltak, ilyenkor tört és zúzott.

Verbális agressziója mellett fizikailag is bántalmazta a gyermekeket: hátba ütötte őket, elgáncsolta, sőt néha a sisak rácsán benyúlva rángatta a sportolókat.

Az ügyben hétfőn tartottak előkészítő ülést, ahol a vádlott nem tett vallomást. Mivel nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság zárt tárgyalást rendelt el az ügyben - írja a BAON.