Bíróság elé hurcolták a jégkorongedzőt: verbálisan és fizikálisan bántalmazta kiskorú tanulóit

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 14:54
A sportolók feszülten és félve töltötték edzéseiket. A jégkorongedző nem tett vallomást, most zárt tárgyalás veszi kezdetét.
Kecskemétet rázta meg egy megdöbbentő esemény, amikor egy jégkorongedzőt vittek bíróság elé bántalmazási vádak miatt.

Jégkorongedző bántalmazta diákjait
Mivel vádolják a jégkorongedzőt?

A 65 éves edző 2021 és 2023 között a fiatal sportolókkal szembeni megalázó viselkedése és bántalmazása rendszeressé vált - edzései emiatt feszült, félelemmel teli légkörben zajlottak.

A vádirat szerint az edző módszerei az utánpótláskorú sportolók felkészítése és versenyeztetése során eltértek a kiskorúakkal szemben elvárható pedagógiai normáktól.

Az edző méltatlan bánásmódja - trágár, megalázó és vulgáris kifejezések használata, kiabálás, valamint kiszámíthatatlan agresszivitása - félelembe taszította tanulóit. Elmondások szerint többször indulatkitörései is voltak, ilyenkor tört és zúzott.

Verbális agressziója mellett fizikailag is bántalmazta a gyermekeket: hátba ütötte őket, elgáncsolta, sőt néha a sisak rácsán benyúlva rángatta a sportolókat.

Az ügyben hétfőn tartottak előkészítő ülést, ahol a vádlott nem tett vallomást. Mivel nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság zárt tárgyalást rendelt el az ügyben - írja a BAON.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
