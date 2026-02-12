Nem akart kompetenciavizsgát írni, nekiesett a tanárának egy diák

Igazgatóhelyettest ütött meg egy ceglédi diák, aki könnyű sérüléseket okozott a pedagógusnak. Korábban már egy társát is bántalmazta, tetteiért bíróság elé kell állnia.

A problémás diák az igazgatóhelyettes mellett egy másik diáktársát is bántalmazta

Fotó: 123RF

Igazgatóhelyettest bántalmazott egy ceglédi diák

A Budakörnyéki Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és más bűncselekmény miatt fiatalkorú fiú ellen emelt vádat, aki pedagógust bántalmazott. A Pest Vármegyei Főügyészség csütörtöki közleményében jelezte, hogy egy ceglédi fiú még tavaly szeptemberben az egyik helyi iskolában kompetenciamérés idején szóváltásba keveredett a teremben tartózkodó pedagógusokkal, miután nem volt hajlandó elvégezni a feladatait.

Annak érdekében, hogy a fegyelmezés eredményes legyen, az egyik tanár a tanterembe hívatta az igazgatóhelyettest, akivel szintén szóváltásba keveredett a diák, végül trágár szavakkal illette, majd ököllel meg is ütötte, ezzel könnyű sérüléseket okozva. A pedagógust közfeladatot ellátó személynek kell tekinteni - áll a közleményben.

A fenti esetet megelőzve, az említett diák egy másik diáktársával is konfliktusba keveredett, aminek során a ruháját festékkel öntötte le, majd azután, hogy a sértett ezt jelezte a tanárnak, bosszúból megverte.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a fiatalkorút közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette mellett alapeseti és minősített könnyű testi sértés vétségével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben, melyről a Magyar Nemzet számolt be.