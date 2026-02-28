Borzasztó: Végignézte az édesapa, ahogy egy ittas férfi halálra gázolja 11 éves lányát

Egy pennsylvaniai férfi ittasan ült a volán mögé, majd halálra gázolt egy 11 éves, részben siket kislányt, miközben az az utcán játszott.

Halálra gázoltak egy 11 éves kislányt / Illusztráció: freepik.com

Nem Isten döntött úgy, hogy Roxanne-nek itt az ideje meghalni

- mondta Anthony Csizmadia, az áldozat, Roxanne Bonnoni édesapja.

Szavait a vádlottnak, Jeffrey Glowatski címezte szerdán, amikor az ítéletet kihirdették az Allegheny Megyei Bíróságon. Az apa hozzátette: a tett önző és teljes mértékben elkerülhető lett volna. Mivel a halott nem tudja megvédeni magát, az élők fognak ítéletet mondani helyette.

Így ítélték el a kislányt halálra gázoló férfit

A 65 éves Glowatskit háromtól hat hónapig terjedő, megyei börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélték, miután bűnösnek vallotta magát a 2024 augusztusában történt baleset ügyében. A kerületi ügyészség emiatt elutasította, hogy ittas vezetés közben elkövetett emberöléssel vádolják meg, ehelyett három rendbeli ittas vezetés és gondatlan járművezetés miatt emeltek vádat.

Akik ezt hallják, úgy érezhetik, hogy ez nem elegendő, de a kerületi ügyészség rendkívül professzionálisan járt el, és a tények, valamint a jogszabályok alapján hozta meg döntést

- mondta Glowatski ügyvédje.

Az ügyészek szerint a férfi két napon át ivott helyi bárokban, szervezetében öt, egyenként 350 milliliteres sör volt. Glowatski beszállt Jeep Patriot típusú járművébe, majd perceken belül elgázolta a kislányt, miután elhagyta a bárt. Egy szemtanú kiszállította a férfit az autóból, és elvette a kulcsait, hogy megakadályozza a távozását.

A rendőrség kiérkezésekor a férfi elmosódottan beszélt, és nem volt hajlandó józansági teszten részt venni. A hatóságok szerint Glowatski véralkoholszintje 0,153 százalék volt, ami majdnem kétszerese a megengedett határértéknek.

Amber Bonnoni, Roxanne édesanyja elmondta: lányát két hónappal a 12. születésnapja előtt ölték meg. Jövője tele volt reménnyel, élete nevetéssel és örömmel - mindez azonban egy pillanat alatt szertefoszlott.

